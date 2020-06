Oito jogadores do Corinthians testam positivo para o novo coronavírus

Testes para detectar o novo coronavírus em atletas do Corinthians, parte do protocolo para volta dos treinamentos do clube paulista, detectou que oito jogadores do elenco estão infectados pelo novo coronavírus, disse o clube em nota oficial divulgada neste sábado, 20. De acordo com o clube, nenhum dos infectados apresenta sintomas da Covid-19.

Além dos atletas, o Corinthians afirmou que outras cinco pessoas da comissão técnica e de outros departamentos do futebol profissional foram diagnosticadas com o vírus. Ao todo, 190 testes foram aplicados entre quinta e sexta-feira. Os casos positivos ficarão afastados de atividades no clube por dez dias e, após o prazo, farão novos exames para verificar se ainda estão infectados. O clube, entretanto, preservou a identidade das pessoas que testaram positivo. O atacante Jô, recém-contratado, ainda não se apresentou e, por isso, não foi testado.

O Corinthians informou que todos os diagnosticados estão assintomáticos. O elenco profissional se reapresenta na segunda-feira, 22, para a retirada de EPIs e orientações. No dia seguinte, começa a bateria de exames fisiológicos. Os treinos, entretanto, só poderão retornar a partir do dia 1º de julho, conforme determinação do governador João Doria. Não há data, entretanto, para a retomada do Campeonato Paulista. Faltando duas rodadas para o término da primeira fase, o Corinthians está na terceira colocação do Grupo D, e tem poucas chances de avançar no mata-mata. O Timão está cinco pontos atrás do Guarani, segundo colocado, e já não consegue mais alcançar o líder Bragantino. O último jogo do Corinthians no ano foi no último dia 15 de março, contra o Ituano. O empate em 1 a 1 na Arena Corinthians teve portões fechados já como medida de prevenção ao coronavírus.

Medidas de segurança

Para retomada dos trabalhos no CT Joaquim Grava, o clube listou uma série de medidas de prevenção para evitar a disseminação da doença. Entre elas estão a não utilização de vestiários, uso de máscaras a todos os funcionários (exceto atletas durante treinamentos), divisão de grupos de atletas, entre outras medidas. Os treinos não poderão ser acompanhados pelos profissionais de imprensa.