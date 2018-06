Depois das 48 partidas da fase de grupos, o mata-mata da Copa do Mundo de 2018 começa neste sábado com confrontos de peso e muitos craques em campo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Antoine Griezmann, Edinson Cavani e Kylian Mbappé, entre outros, entram em ação nos dois duelos decisivos do dia: França x Argentina, às 11h, e Uruguai x Portugal, às 15h.

A Argentina enfrenta a França na Arena Kazan, às 11h (de Brasília). O confronto coloca Lionel Messi, cinco vezes melhor do mundo e em busca do troféu que lhe falta, contra as jovens estrelas francesas. O camisa 10 é a única esperança dos argentinos para chegar longe no torneio. Depois de quase caírem ainda nas Eliminatórias, a seleção sul-americana passou perto de sair da Copa na fase de grupos – a classificação só veio com a vitória suada sobre a Nigéria na última rodada. Ou seja, mesmo com a irregularidade e a turbulência entre jogadores e comissão técnica, eles vão avançando. Os torcedores argentinos esperam que o triunfo no sufoco tenha sido o pontapé inicial de uma arrancada rumo ao título.

Os franceses não terão missão fácil tentando parar o camisa 10, que começou a Copa apagado mas “acordou” quando sua seleção mais precisava, marcando um golaço na Nigéria. A França está invicta no torneio, mas não tem tido grandes atuações. Elogiada pelo conjunto e por seus jovens valores, a equipe europeia apresentou um futebol burocrático até aqui, bem abaixo do esperado para um elenco com nomes como Griezmann , Mbappé, Paul Pogba e N’Golo Kanté. O problema para a Argentina é se esse grupo “decidir jogar” justo neste sábado. Em um time onde sobra talento, a chave para vencer um jogo complicado pode passar pela experiência de Olivier Giroud, de 31 anos. Embora não tenha marcado gols (a França só fez 3, um deles contra), o atleta do Chelsea tem atuado bem como pivô, brigando com as defesas e abrindo espaço para os companheiros mais novos.

Fechando o dia, às 15h (de Brasília), o Uruguai encara a seleção de Portugal em Sochi. Será o teste mais duro até agora para a equipe de Cristiano Ronaldo. Depois de brilhar com três gols no eletrizante empate em 3 a 3 com a Espanha na estreia, o craque caiu de produção e até perdeu pênalti contra o Irã, na terceira partida. Diante do tarimbado e raçudo Uruguai, de Suárez e Cavani, não vai existir espaço para erro. Acostumado a ser a estrela solitária de Portugal, Cristiano vai precisar do auxílio de seus coadjuvantes para passar pela Celeste e – quem sabe? – fazer um confronto épico contra Messi nas quartas. Ricardo Quaresma, com seu golaço de trivela, foi o escudeiro do craque na última partida. Quem será neste sábado?

Em Sochi, o astro português do Real Madrid vai reeditar um duelo frequente no Campeonato Espanhol com Suárez, atacante do Barcelona. Por motivos incomuns, o craque uruguaio não esteve nos jogos decisivos de sua seleção nas últimas Copas. Em 2010, colocou a mão na bola para evitar o gol que eliminaria os sul-americanos nas quartas de final contra Gana. Virou herói nacional, mas perdeu a semifinal em que o Uruguai foi derrotado pela Holanda. Quatro anos depois, protagonizou o vexame de morder o italiano Chiellini e levou um gancho pesado que o deixou fora das oitavas, quando a Celeste foi batida pela Colômbia de James Rodríguez. Desta vez, ele chega focado apenas em jogar futebol. E tem ao seu lado o parceiro preferido: o também matador Cavani, segundo maior artilheiro da história da seleção uruguaia. Atrás apenas de Suárez, é claro.