Oitavas da Copa do Brasil começam hoje; como chegam as equipes

Após 57 dias, a Copa do Brasil retorna nesta terça-feira, 27, com duas partidas que darão início as oitavas de final da competição: a primeira delas entre Criciúma e Fluminense, às 19h15, no estádio Heriberto Hulse, além de Vitória e Grêmio, às 21h30, no Barradão. A fase final do torneio abre espaço para possíveis surpresas, algo comum na competição, e tem número recorde de clubes do Nordeste. Além do Vitória, outras três entre as dezesseis equipes pertencem a região: Fortaleza, CRB-AL e ABC-RN .

Confira abaixo como chegam as equipes dos oito confrontos:

Criciúma x Fluminense

Protagonistas do duelo inaugural da fase final da competição, Criciúma e Fluminense disputarão nesta terça-feira, 27, às 19h15, no Heriberto Hulse, o jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa de Brasil. Ambos os times buscam vaga nas quartas de final de um torneio já vencido uma vez pelos dois clubes.

Do lado catarinense, o sonho se mantém vivo pelo retrospecto favorável jogando em casa, onde não perde desde março. A equipe comandada por Paulo Baier espera garantir bom resultado no primeiro jogo, para confirmar a vaga atuando fora de casa. O Fluminense, por outro lado, espera manter a boa temporada com mais uma boa campanha em grandes torneios.

Vitória x Grêmio

Em Salvador, o Vitória recebe o Grêmio em confronto marcado para esta terça-feira, às 21h30. Um dos representantes nordestinos na fase final, uma classificação do time baiano será tratada como zebra, apesar da má fase do tricolor gaúcho.

O time treinador por Ramon Menezes vive situação delicada na Série B e beira a zona de rebaixamento. Porém, o torcedor do Vitória pode se agarrar na última fase da Copa do Brasil, quando o clube eliminou o também gaúcho Internacional. Também em má fase, o Grêmio de Felipão espera superar os resultados recentes no duelo. Além disso, precisará vencer a ausência dos destaques Douglas Costa, Rafinha, Kanneman e Diego Souza.

Athletico x Atlético Goianiense

O primeiro duelo entre clubes da primeira divisão nacional acontece na próxima quarta-feira, 28, às 16h30, na Arena da Baixada. Mesmo momentos distintos, as equipes veem chances de chegar longe na competição.

O clube paranaense não é derrotado jogando em casa há 11 jogos e vive boa fase sob comando do treinador português Antônio Oliveira. O time de Goiânia, no sentido oposto, passa por momento tenso, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

Santos x Juazeirense

Na disputa entre uma equipe da Série A e da Série D, Santos e Juazeirense se enfrentam no próximo dia 28, na Vila Belmiro. O time baiano já assumiu patamar histórico pela campanha, que eliminou o gigante Cruzeiro.

Treinado por Fernando Diniz, o time santista enfrenta instabilidade e venceu fora de casa apenas uma vez com o técnico no comando. Já o Juazeirense vive embalo e não perde há nove partidas.

São Paulo x Vasco

O embate entre os grandes times do futebol brasileiro chama a atenção. Apesar de atualmente ocuparem divisões distintas, a falta de estabilidade do São Paulo equilibra o confronto. A bola rola nesta quarta-feira, 28, às 21h30, no Morumbi.

Após o São Paulo sofrer goleada de 5 a 1 frente ao Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o favoritismo que respingava para o tricolor paulista, mesmo com a ausência de Dani Alves, diminuiu. Além disso, a chegada do treinador Lisca ao clube carioca muda os rumos da prévia da partida. O Vasco não vence no Morumbi desce 2012 e colecionou, na casa são-paulina, sete derrotas e um empate, desde então.

Atlético Mineiro x Bahia

A disputa por uma das vagas nas quartas de final será realizada por Atlético Mineiro e Bahia. A bola está marcada para rolar no Mineirão, no próximo dia 28, às 21h30

Atual campeão mineiro e vivo em todas as competições, o time treinado por Cuca espera avançar na Copa do Brasil e pra isso conta com a boa fase do atacante Hulk, que marcou quatro gols nos últimos três jogos. Do lado do Bahia de Dado Cavalcanti, oito gols sofridos nos últimos dois jogos esboçam favoritismo ao rival de Minas Gerais.

Fortaleza x CRB

O único confronto nordestino da fase acontece na próxima quinta-feira, 29, às 16h30, no Castelão. Ambos os times vivem fase empolgante e favoritismo do time cearense não abala a equipe alagoana, que eliminou o Palmeiras na fase anterior.

Brilhando na Série A, o Fortaleza acumula quatro vitórias consecutivas e um caminho longo não seria surpresa para o time do treinador Juan Pablo Vojvoda. O CRB, já ‘zebra’ na competição, espera manter a boa fase, sem perder o embalo na segunda divisão do Brasileirão.

Flamengo x ABC

O Flamengo, atual sensação do futebol brasileiro nas últimas semanas, recebe o ABC pelo primeiro jogo do confronto das oitavas de finais da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, 29, às 20h.

Com a chegada de Renato Gaúcho, o rubro-negro carioca embalou importantes vitórias com atuações marcantes. Do outro lado da partida, está o ABC, atual líder do grupo A3 da Série D do Brasileirão. O time potiguar sonha em complicar a vida flamenguista.