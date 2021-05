Oficial: Zidane deixa o Real Madrid; Antonio Conte é opção

Zinedine Zidane não seguirá no Real Madrid para a próxima temporada. O clube espanhol informou nesta quinta-feira, 27, a saída do treinador francês, que ainda tinha mais um ano de contrato. O nome mais cotado para assumir o cargo é o do italiano Antonio Conte, que deixou a Inter de Milão após duas temporadas e conduziu a equipe ao título do último Campeonato Italiano.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

No comunicado, o Real Madrid diz que a opção pelo rompimento partiu de Zidane e que “chegou o momento de respeitar a sua decisão e mostrar o nosso apreço por seu profissionalismo, dedicação e paixão em todos estes anos”.

“Zidane é um dos grandes ídolos do Real Madrid e o seu legado vai muito além do que tem sido como treinador e jogador do nosso clube. Ele sabe que está no coração do Real Madrid e que o Real Madrid é e sempre será a sua casa”, completou.

Comunicado Oficial: Zinedine Zidane.#RealMadrid Continua após a publicidade — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 27, 2021

Zidane é o segundo técnico com mais jogos em toda a história do clube. Somando as duas passagens, a segunda desde março de 2019, são 262 partidas com 171 vitórias conquistadas. Além disso, é o maior vencedor, com 11 títulos, sendo três Liga dos Campeões consecutivas, nas temporadas 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

De acordo com o jornal espanhol As, Zidane havia pedido à diretoria alguns dias para pensar sobre o seu futuro. A publicação ainda cita que além de Conte, há outros candidatos para substituí-lo como Massimiliano Allegri, multicampeão com a Juventus e também bastante cotado para um retorno ao clube de Turim, e Raúl González, treinador do time B do Real.

O mercado de treinadores promete ser agitado nesta temporada. De acordo com o The Atlhetic, o argentino Mauricio Pochettino, que assumiu em janeiro o Paris Saint-Germain, conversa com o presidente do Tottenham, Daniel Levy, para um possível retorno ao clube inglês.

O The Sun, outra publicação inglesa, diz que Levy admitiu a amigos próximos que a demissão de Pochettino foi o maior erro que cometeu na gestão do clube. Na ocasião, ele rompeu com o treinador para a contratação do português José Mourinho, hoje na Roma. Pochettino tem contrato até junho de 2022 com o PSG.