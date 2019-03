Oficial: Messi está de volta à seleção argentina

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina de futebol, anunciou a lista de jogadores convocados para os últimos amistosos preparatórios para a Copa América, realizada em junho, no Brasil. A principal novidade foi a oficialização do retorno de Lionel Messi, do Barcelona, que estava de fora da equipe desde a Copa do Mundo da Rússia, em julho do ano passado.

Messi pediu para não ser convocado depois da campanha ruim dos argentinos no Mundial, quando foram eliminados pela França nas oitavas, após perder por 4 a 3. A Argentina quase caiu na fase de grupos a passagem pela Rússia foi marcada pelos conflitos entre os jogadores, incluindo o atacante do Barcelona, e Jorge Sampaoli, então técnico da equipe.

Cinco vezes melhor do mundo, Messi tentará, novamente, conquistar o primeiro título da equipe adulta representando seu país. Ele já foi três vezes vice-campeão da Copa América, em 2007, 2015 e 2016, e também ficou no segundo lugar com a Argentina no Mundial do Brasil, em 2014. O retorno de Messi à seleção acontecerá nos amistosos dos dias 22 de março, quando os argentinos enfrentarão a Venezuela em Madri e no dia 26 de março, contra o Marrocos, em Tanger.

Além da volta de Messi, as surpresas ficaram pelas convocações do zagueiro Lisandro Martínez e do meia Domingo Blanco, jogadores do Defensa y Justicia, líder do campeonato nacional. Scaloni convocou 10 dos 23 que integraram a seleção na Copa do Mundo, como Paulo Dybala, da Juventus e Ángel Di María, do Paris Saint Germain. Os experientes Gonzalo Higuaín, do Chelsea, e Sergio Aguero, do Manchester City, ficaram de fora.