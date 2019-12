Oficial: Luxemburgo é o novo técnico do Palmeiras

Um dia depois de anunciar que encerrou as negociações com o argentino Jorge Sampaoli, ex-treinador do Santos, o Palmeiras confirmou o retorno do técnico Vanderlei Luxemburgo. O acordo válido por dois anos foi selado em reunião na noite deste do domingo, 15, em São Paulo.

“Terceiro treinador com mais jogos (373) e mais vitórias (221) à frente do clube na história, o técnico firmou vínculo com o Verdão neste domingo, 15, por duas temporadas e inicia seus trabalhos pelo clube ainda neste mês de dezembro”, informou o clube em nota oficial.

O treinador também usou as redes sociais para celebrar o acordo. “Retorno ao clube com a mesma determinação e vontade que sempre me impulsionaram na carreira e no meu trabalho. Vamos todos juntos: Avanti Palestra!”

Acabei a reunião com a direção do Palmeiras faz alguns minutos.

Agora é oficial, estou de volta.

Retorno ao Clube com a mesma determinação e vontade que sempre me impulsionaram na carreira e no meu trabalho.

Vamos todos juntos:

AVANTI PALESTRA!!!

Luxemburgo, de 67 anos, tem história vitoriosa em quatro passagens pelo Palmeiras, a última delas encerrada em 2009. No clube, conquistou quatro títulos paulistas (1993, 1994, 1996 e 2008) e dois Brasileiros (1993 e 1994). No último Brasileirão, ele deixou o Vasco na 12ª colocação, com 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas em 34 jogos.