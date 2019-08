Oficial: Flamengo desiste da contratação de Balotelli

O Flamengo anunciou na tarde desta quinta-feira, 15, o fim das negociações com o atacante italiano Mario Balotelli, que deve reforçar a equipe do Brescia, de seu país.

“O Clube de Regatas do Flamengo, o atleta Mario Balotelli e seus representantes decidem, de comum acordo e após dois dias de cordiais reuniões em Mônaco, encerrar nesta data (15/8) as negociações envolvendo a possível contratação do atleta”, informou o clube rubro-negro em comunicado oficial.

O Flamengo enviou uma comitiva ao Principado de Mônaco para tentar convencer Mino Raiola, o controverso agente de Balotelli, a levar seu cliente ao futebol brasileiro, onde o atacante teria status de estrela e um dos maiores salários. Os planos do vice de futebol Marcos Braz, do diretor executivo Bruno Spindel e do advogado Marcos Motta, no entanto, foram frustrados após dois dias de conversa.

Balotelli, de 29 anos, atuou as últimas três temporadas no futebol francês – dois anos no Nice e um no Olympique de Marselha – e atualmente está sem clube. O jogador com passagens por Inter de Milão, Milan, Manchester City e Liverpool negocia seu retorno à Itália. Segundo diversos jornais locais, seu destino deve ser o Brescia, time da província onde passou sua infância e que retornou este ano à Série A italiana.