Oficial: clubes ingleses deixam a Superliga e enfraquecem projeto

Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham se juntaram a Chelsea e Manchester City e anunciaram no início da noite desta terça-feira, 20, a saída da Superliga, polêmico modelo de competição lançado por 12 clubes europeus para fazer oposição a Liga dos Campeões, organizada pela Uefa . A oficialização foi feita de forma simultânea pelos clubes por meio das redes sociais.

“Como resultado de ouvir a você e a comunidade do futebol em geral nos últimos dias, estamos saindo da proposta da Superliga. Cometemos um erro e pedimos desculpas por isso”, disse o Arsenal em um trecho de seu comunicado.

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.

We made a mistake, and we apologise for it.

