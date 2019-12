Odair Hellmann é o novo técnico do Fluminense

O Fluminense anunciou o novo técnico para comandar o clube em 2020. A equipe carioca será dirigida por Odair Hellmann, técnico de 42 anos que começou a carreira no Internacional. O auxiliar técnico Maurício Dulac chega junto com treinador. O contrato da dupla vai até dezembro do ano que vem.

De acordo com o anúncio do Flu, Hellmann está em Teresópolis, no Rio de Janeiro, participando de um curso na CBF e o acordo foi fechado na cidade. Os compromissos do técnico com a equipe na próxima temporada serão o Campeonato Carioca, o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

Será a segunda passagem de Odair Hellmann no Fluminense. Ainda como jogador, o meio-campista revelado pelo Internacional ficou um ano emprestado ao Tricolor em 1999, no pior momento da história do clube, quando o Flu disputou a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

Como técnico, foi interino do Inter em duas partidas em 2015 e na reta final da Série B de 2017. Agradou e acabou efetivado. No ano seguinte, levou o Colorado ao terceiro lugar do Brasileirão. Chegou às quartas de final da Libertadores e foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2019.

Até sua demissão do Internacional em outubro, era o técnico com mais tempo no cargo no clube em 40 anos, desde o Rubens Minelli, que foi tricampeão brasileiro com o Colorado nos anos 1970. Foram 116 jogos pelo time gaúcho, com 61 vitórias, 27 empates e 28 derrotas. Teve 60% de aproveitamento no cargo. Odair tem ainda uma medalha de ouro olímpica com a seleção brasileira em 2016, como auxiliar técnico.