‘Objetivo central’: Real Madrid trata Militão, do Porto, como prioridade

O defensor brasileiro Éder Militão está na mira do Real Madrid. O jogador revelado pelo São Paulo e atualmente no Porto estampa a capa do diário Marca desta quarta-feira, 9, e é tratado como prioridade do tricampeão europeu para a próxima temporada.

“Objetivo central” crava o Marca, num trocadilho com a posição de zagueiro central que Militão vem atuando em Portugal – apesar de ter se destacado como lateral-direito no São Paulo, o jogador de 20 anos vem atuando ao lado do compatriota Felipe, ex-Corinthians, na zaga do Porto. Segundo o jornal, o retorno do luso-brasileiro Pepe ao Porto facilitaria a venda de Militão ao Real Madrid.