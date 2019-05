Obama critica seleção argentina em discurso: tem Messi e não vence a Copa

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sugeriu nesta terça-feira em Bogotá, capital da Colômbia, que a seleção argentina “tem problemas” para vencer a Copa do Mundo, pois ela não joga como um time, apesar de ter o “maravilhoso” Lionel Messi.

“Inclusive, até as pessoas que acreditamos que são gênios trabalham com outras pessoas para desenvolver seu próprio estilo. Na Argentina, embora Messi seja maravilhoso, eles têm problemas para vencer a Copa do Mundo”, disse o ex-presidente, durante palestra na conferência Exma 2019.

Em seu discurso, Obama exaltou a importância do trabalho em equipe, e disse que “pouquíssimas pessoas conseguem grandes realizações por conta própria”.

É neste contexto que Obama fez a afirmação sobre a Argentina e Messi, a quem ele comparou com outros gênios como pintor Salvador Dalí e Pablo Picasso.

Apesar de contar com Lionel Messi, dono de cinco Bolas de Ouro, a seleção argentina não conquista o Mundial desde 1986, no México. O astro do Barcelona enfrenta críticas pela falta de títulos com a camisa do país, mesmo no que se refere à Copa América – evento que terá nova edição realizado em menos de 15 dias, no Brasil.

A Argentina está no Grupo B do torneio, ao lado de Colômbia, Paraguai e Catar.