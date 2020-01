O tributo do Milan para o torcedor Kobe Bryant

O Milan se classificou para a semifinal da Copa Itália no sufoco na noite desta terça-feira, 28. O emocionante jogo, entretanto, ficou em segundo plano. A homenagem que o time italiano fez ao ex-jogador de basquete Kobe Bryant antes da bola rolar roubou a cena. O armador, que era torcedor da equipe e fez história com a camisa do Los Angeles Lakers na NBA, morreu no último domingo após um acidente de helicóptero.

Kobe Bryant morou na Itália entre 1984 e 1992. Seu pai Joe era jogador de basquete e fez carreira na NBA por Philadelphia 76ers, San Diego Clippers e Houston Rockets, antes de aceitar uma proposta para jogar no Sebastiani Rieti, time do país europeu. Amante de vários esportes, o ainda jovem Kobe, com apenas seis anos, passou a acompanhar o Milan, que fez história no final dos anos 1980 com vários jogadores holandeses.

“Quando eu era pequeno, via Gullit, Rijkaard, Van Basten, Maldini. Sempre foi meu time favorito. Em Los Angeles, eu tenho um cachecol do Milan e uma camiseta pendurados no meu armário no vestiário”, disse Bryant em uma entrevista à TV Milan há alguns anos.

O clube então resolveu homenagear um de seus mais famosos torcedores. Passou um vídeo no telão do estádio San Siro com imagens do jogador com a camisa rossonera. Na publicação do tributo no Twitter, o Milan se despediu de Kobe e disse: “Sua memória nunca desaparecerá e seu legado durará para sempre. Adeus, Kobe!”.

Publicidade

Your memory will never fade, your legacy will last forever

Ciao, Kobe! ❤#SempreKobe pic.twitter.com/ojj1Ky1s5Y — AC Milan (@acmilan) January 28, 2020

Dentro de campo, o Milan até saiu na frente com Giacomo Bonaventura, mas viu o Torino virar o jogo com dois gols do zagueiro brasileiro Bremer, ex-Atlético Mineiro. O sofrido empate só veio nos acréscimos do segundo tempo, pelos pés de Hakan Çalhanoğlu. Na prorrogação, o turco marcou mais uma vez e Zlatan Ibrahimović fechou o placar – o segundo gol do sueco desde que voltou ao clube em cinco jogos disputados. O Milan enfrenta a Juventus na semifinal da Copa Itália.