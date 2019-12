O time ideal da final do Mundial de Clubes para os leitores de PLACAR

Se depender da empolgação da torcida do Flamengo, a final do Mundial de Clubes está no papo. Na eleição popular realizada por PLACAR, no Twitter e no Instagram, para descobrir o time ideal do confronto contra o Liverpool, quase 12.000 seguidores votaram e decidiram: os 11 titulares e o técnico Jorge Jesus são melhores do que Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino e os demais atletas treinados por Jürgen Klopp. A votação durou 24 horas e foi encerrada às 20h desta sexta-feira.

A invasão flamenguista foi maior no Twitter. Sem esconder o “clubismo” em diversas postagens, os torcedores se divertiam dizendo que Willian Arão é melhor do que Jordan Henderson, o capitão do Liverpool, e que estavam analisando friamente ao escolher Pablo Marí no lugar de Virgil van Dijk, melhor jogador da última final da Liga dos Campeões da Europa. A votação mais expressiva foi entre Rodrigo Caio e Joe Gomez, reserva do time de Klopp, mas que será titular no confronto deste sábado por causa das lesões de Joël Matip e Dejan Lovren: 93,3% a 6,7%.

O resultado não poderia ser outro. Os seguidores do Twitter escalaram o Flamengo completo, de Diego Alves a Gabigol, e escolheu o “Mister” Jorge Jesus como o técnico. Confira como ficou o time:

Já na enquete publicada no Stories, o “clubismo” foi balanceado pela razão (ou seria pelos torcedores rivais do rubro-negro?). A eleição feita pelo Instagram teve domínio do Liverpool e algumas votações foram bem desequilibradas. O artilheiro do Flamengo, Gabigol, só foi escolhido por 36% das pessoas, contra 64% do também brasileiro Roberto Firmino. Jürgen Klopp superou Jorge Jesus foi selecionado por 76% do público, enquanto van Dijk registrou a maior diferença, com 89% contra 11% de Pablo Marí.

Apenas dois flamenguistas apareceram no time: Gerson e Arrascaeta, que tiveram 54% e 60% dos votos, contra James Milner e Naby Keita respectivamente. Rodrigo Caio poderia ter sido o terceiro, mas perdeu apertado para Joe Gomes: 49% a 51% do inglês.

Confira o time do Instagram:

Como mais de 10.000 pessoas votaram em cada enquete no Twitter e pouco mais de 1.500 utilizaram o Stories para dar seus pitacos, a soma dos votos deixou apenas flamenguistas na equipe. O time ideal dos leitores de PLACAR ficou assim: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. O técnico escolhido foi o português Jorge Jesus.