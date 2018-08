Após a campanha abaixo do esperado na Copa do Mundo comandando a seleção do Peru, o argentino Ricardo Gareca renovou contrato com a seleção após reunião nesta quarta-feira com Edwin Oviedo, presidente da Federação Peruana. O ex-técnico do Palmeiras renovou por mais quatro anos, acabando com as esperanças da seleção da Argentina de contratá-lo.

Gareca pode chegar à marca de sete anos comandando a seleção peruana, já que assumiu o time em março de 2015. Logo no começo de trabalho, o treinador conseguiu bom rendimento e levou a equipe até a terceira colocação da Copa América de 2015.

Nas Eliminatórias Sul-americanas, o Peru terminou na quinta colocação, à frente do Chile, atual bicampeão da América. Na repescagem, passou pela Nova Zelândia e garantiu vaga no Mundial depois de 36 anos ausente. Mas na fase de grupos da Copa não foi bem, perdendo na estreia para a Dinamarca e depois para os franceses.

Os próximos compromissos de Gareca à frente da seleção do Peru serão os amistosos com Holanda e Alemanha, nos dias 6 e 9 de setembro, respectivamente.