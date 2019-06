O sumiço de Neymar pai

Neymar da Silva Santos, o controvertido pai e empresário do craque, vem tentando fugir dos holofotes. Sua última “aparição pública”, aliás, foi quando arrancou a câmera de um fotógrafo, no aeroporto de Brasília, no último dia 6. Dias antes, havia dado entrevistas e até cozinhado ao vivo na TV, enquanto defendia o filho das denúncias de estupro e violência feitas por Najila Trindade. Na última sexta, 21, Neymar Júnior esteve no hotel da seleção, em São Paulo, em uma animada visita aos colegas. Neymar pai, antes criticado por ter livre acesso ao ambiente, e até ao vestiário da seleção, não compareceu. Nas redes sociais, sua última postagem foi parabenizando o nascimento de um bebê, há três dias. A assessoria do empresário informa que ele não está disponível para entrevistas e que nem sequer sabe em que cidade ele está. Além de se preocupar com a defesa jurídica do filho e cliente, Neymar pai tem se ocupado das negociações de contrato do filho, que pode deixar o PSG nesta janela de transferências.