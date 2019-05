O ranking das seleções campeãs da Copa do Mundo feminina de futebol

A Copa do Mundo feminina de futebol colocará as melhores seleções do mundo frente a frente, na França, entre os dias 7 de junho e 7 de julho. O torneio da Fifa teve início em 1991 e será realizado pela oitava vez. A história mostra uma lógica diferente do futebol masculino, com seleções como Estados Unidos, Noruega e Japão como potências, tanto em estrutura como em resultados. O favoritismo, no entanto, não é todo destas seleções, pois algumas postulantes ainda não levantaram o troféu do Mundial.

A seleção americana, atual campeã, é uma das mais temidas em todas as edições do Mundial. Com três taças, o time das atacantes Alex Morgan e Megan Rapinoe é novamente uma das candidatas ao título. O Brasil de Marta chega pela primeira vez como azarão no torneio, depois de bater na trave em algumas edições recentes, como em 2007, quando perdeu para a Alemanha na final, por 2 a 0, e em 2011, quando caiu para os Estados Unidos, nos pênaltis, pelas quartas de final. As brasileiras não vencem há nove jogos e a pressão sobre o técnico Vadão aumenta às vésperas do início da competição.

Apesar do peso e tradição das seleções campeãs, a Copa do Mundo também trará ameaças de ótimos times que ainda não levantaram a taça, como Holanda e França. As anfitriãs, além do apoio da torcida, também contam com uma base forte, vinda do maior clube do mundo atualmente: o Lyon. A França tem como melhor resultado um terceiro lugar, em 2011, e fará de tudo para não decepcionar seu público. A Holanda é umas das seleções com menos tradição no futebol feminino e estreou apenas na última edição do Mundial, em 2015, mas surpreendeu ao chegar nas oitavas de final. Guiadas pela atacante Lieke Martens, as holandesas conseguiram grandes resultados em pouco tempo, como o título da Eurocopa de 2017, ano em que Martens foi eleita a melhor jogadora do mundo.