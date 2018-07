O Brasil estreia no mata-mata da Copa do Mundo de 2018 às 11h desta segunda-feira. A seleção enfrenta o México em Samara pelas oitavas de final, em busca de um lugar entre as oito melhores do Mundial. Em caso de vitória, a equipe do técnico Tite avança para as quartas de final, onde enfrentaria o ganhador do duelo Bélgica x Japão.

A provável escalação do Brasil para a partida contra o México é a seguinte: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Filipe Luís; Casemiro, Paulinho e Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus.

Confira abaixo tudo o que você precisa saber sobre o confronto

Laterais definidas

Tite confirmou neste domingo que Fagner segue como o titular na lateral direita, mesmo com a recuperação de Danilo. Outro mantido no time titular é Filipe Luís, que entrou bem contra a Sérvia. O titular Marcelo se recuperou da lesão muscular, mas treinou pouco.

Novo velho capitão

O treinador evitou ampliar o “rodízio” da braçadeira e o capitão do Brasil contra o México será Thiago Silva, que já havia usado a faixa na segunda partida, diante da Costa Rica.

México diz que vai para cima

O técnico colombiano Juan Carlos Osorio rasgou elogios ao futebol brasileiro e considerou a seleção de Tite a melhor do mundo, mas garantiu que sua equipe não ficará na defesa.

Problema no rival

O México enfrenta um contratempo antes da partida contra o Brasil. Segundo o jornal mexicano El Universal, uma epidemia de gripe atingiu a comissão técnica e alguns jogadores.