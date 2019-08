O que significa o escudo usado por atletas na Itália – e rejeitado por CR7

O Campeonato Italiano começou no último final de semana com uma novidade incomum no futebol. Os destaques individuais da temporada passada ganharam o direito de disputar a nova temporada com uma insígnia dourada no peito como forma de reconhecimento. Vários jogadores aderiram à moda, que era opcional, menos o melhor jogador da competição, o craque português Cristiano Ronaldo, da Juventus.

“Os jogadores que venceram os prêmios da liga de melhores em cada categoria terão o direito de colocar o distintivo oficial de comemoração em sua camisa. Este símbolo será fornecido pela Liga Nacional de Profissionais da Série A e afixado na frente da camisa, no centro”, explica a nota divulgada pela Serie A que revelou a novidade.

A liga italiana chegou aos nomes dos vencedores de cada categoria após um processo produzido pela Ernst & Young, com base nos dados estatísticos dos sites Stats e da Opta sobre cada jogador que disputou a última edição. O ranking não considera somente os números no Campeonato Italiano, mas também os da Copa e da Supercopa da Itália.

A Serie A premiou seis atletas no total. Além de Cristiano Ronaldo, eleito o MVP da temporada 2018/2019, a entidade elegeu Nicolò Zaniolo, da Roma, como melhor jogador jovem, e concedeu a honraria a outros quatro atletas em cada posição.

Samir Handanovic, da Inter de Milão, foi o melhor goleiro, Kalidou Koulibaly, do Napoli, o melhor defensor, Sergej Milinkovic-Savic, da Lazio, o melhor meio-campista, e Fabio Quagliarella, experiente jogador de 36 anos da Sampdoria e artilheiro do último Campeonato Italiano com 26 gols, ficou com o prêmio de melhor atacante.