O que aconteceu com clubes baianos que já jogaram 1ª divisão nacional?

O que houve com os clubes que uma vez disputaram a primeira divisão do Brasileiro, representando o Estado da Bahia desde sua última participação na competição?

PLACAR traz o histórico dessas equipes desde a última vez que disputaram a série A do Brasileiro.

Veja abaixo:

Clubes da Bahia que já jogaram a primeira divisão

Salvador

(4): Bahia, Galícia, Leônico e Vitória*

Feira

de Santana (1): Fluminense

Itabuna

(1): Itabuna

Alagoinhas

(1): Catuense

*Na primeira divisão

BAHIA

A última participação do Bahia na série A foi em 2014. O

time foi rebaixado com a 18ª colocação. Em 2015, jogou a série B e ficou em

nono, sem conseguir o acesso. Em 2016, joga a série B de novo, tentando voltar

à série A.

GALÍCIA

Jogou a série A pela última vez em 1981, ficando em 25°

lugar. Jogou a série B em 1983, jogando

a partir da terceira fase. Passou elo Fortaleza, mas caiu diante do Juventus-SP

na quarta. Em 1995, voltou à série C, passando da primeira fase. Na segunda,

passou pelo Batalhense-AL, mas caiu na terceira diante do Rio Branco-ES.

Jogou a série C em 1996, sofreu a maior goleada do torneio

(7 x 0 para o CSA-AL) e caiu na primeira fase. Em 1997 caiu também na primeira

fase, sem uma vitória sequer.

Voltou a jogar o nacional em 2016, pela série D.

LEÔNICO

Jogou o Brasileiro pela última vez em 1985. Em 1989, jogou a

série B, mas não passou da primeira fase. Atualmente, o clube passa por

reformulação, após passar algum tempo licenciado.

FLUMINENSE DE FEIRA

Jogou a série A pela última vez em 1979. Voltou a jogar a

série B em 1983, mas não passou da primeira fase, ficando na lanterna e sua

chave. Em 1986 voltou a cair na primeira fase da série B, mas avançou em

1987. Na segunda fase, no entanto,

perdeu vaga para Ponte Preta e Americano-RJ.

Em 1989 voltou a cair na primeira fase da série B. Em 1990

jogou a série C e caiu na primeira fase do torneio. Em 1991, caiu na primeira fase da série B. Em

1992 fez sua melhor série C. Classificou-se de sua fase, como líder de sua

chave. Jogou a segunda fase no grupo B, passou por Rio Pardo-ES na semifinal e

Matsubara-PR na final. Na decisão, perdeu o título para a Tuna Luso-PA, ficando

com o segundo lugar, mas sem acesso por causa da mudança de regras.

Voltou à série C em 1995, mas caiu na primeira fase. Em 1996

passou da primeira fase com o CSA-AL e passou pelo Colatina-ES na segunda.

Contudo, na terceira fase caiu diante do Vila Nova-GO. Em 1999 jogou a série C,

mas não passou da primeira fase, sendo um dos piores clubes do torneio.

Voltou à série C em 2002. Passou da primeira fase, mas

perdeu para o Ipatinga-MG logo na segunda.

Em 2009 jogou a primeira edição da série D. Passou da primeira fase com

o Macaé-RJ, mas caiu na segunda diante do Tupi-MG. Em 2010 o time passou da

primeira fase (com o Treze-PB) e voltou a cair na segunda, agora contra o

Brasília-DF. Em 2016, a equipe voltou a jogar a série D.

ITABUNA

Jogou a série A pela última vez em 1979. Voltou à série B em

1980 e 1981, não passando da primeira fase. Voltou à série B em 1984. Passou

pelo ASA-AL, no pênaltis, na primeira fase, pelo Pinheiros-PR, também nos

pênaltis, na segunda fase, mas caiu diante do Botafogo-PB na terceira.

Voltou a jogar a série C em 2008. Passou da primeira fase

com o Vitória da Conquista-BA e por conta da perda de pontos do Sergipe-SE, mas

caiu na segunda para ASA-AL e Confiança-SE. Desde então não joga o Campeonato

Nacional.

CATUENSE

Jogou a série A em 1984 e caiu na primeira fase. Daí em

diante, disputou as divisões de acesso. Jogou a série B em 1985. Passou pelo Confiança-SE

na primeira fase, pelo Central-PE, nos pênaltis, na segunda, mas perdeu para o

Goytacaz-RJ na terceira. Em 1986 caiu na primeira fase.

Em 1987 jogou o Módulo Branco da série C, passando na

primeira fase, como Auto Esporte-PB, mas caiu na segunda contra o Operário-MS.

Em 1988 voltou a jogar a série B, passando da primeira fase, mas caindo na segunda

para Náutico e Valério-MG. 1989, passou da primeira fase da série B. Na

segunda, pelo gol fora de casa, avançou contra o Americano-RJ. Novamente, pelo

gol fora de casa, passou pelo Central-PE na terceira fase. Na quarta, eliminou

o Ceará, mas na semifinal, perdeu para o São José-SP e ficou sem o acesso.

Em 1990 fez outra excelente série B. Passou em primeiro de

sua chave na primeira fase. Na segunda, passou novamente em primeiro de sua

chave, com Ceará, Juventus-SP e Moto Club-PB.

Na terceira, no entanto, perdeu a vaga para o Atlético-PR. Em 1991, caiu

na primeira fase da série B.

Em 1992, jogou à série C, caindo na primeira fase. Em 1993

não conseguiu vaga para disputar a série B, perdendo para o Sergipe. Assim, em 1994 jogou a série C e se classificou

da primeira fase com desistencias de Serrano-RJ e Vitória da Conquista-BA. Com

isso, fez grande campanha. Passou pelo Itabaiana-SE na segunda, pelo CSA-AL na

terceira e pelo ABC-RN na quarta fase. Na semifinal, lutando pelo acesso, caiu

diante da Ferroviária-SP.

Em 1995 passou da primeira fase da série C, e pea segunda,

contra o Itabaiana-SE. Contudo, perdeu em casa para o Linhares-ES e caiu na

terceira fase. Em 1997 e 1997, caiu na primeira fase da série C.

Voltou a cair na primeira fase da série C de 2001, 2003 e

2004. Desde então não joga o torneio nacional.