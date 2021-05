O homem do jogo: Como foi a atuação de Enzo Pérez como goleiro do River

1/5 Enzo Pérez em River Plate x Independiente Santa Fe (Juan Ignacio Roncoroni -/Getty Images) 2/5 Enzo Pérez em River Plate x Independiente Santa Fe' (Juan Ignacio Roncoroni/Getty Images) 3/5 Enzo Pérez, do River Plate (Juan Ignacio Roncoroni/Getty Images) 4/5 Enzo Pérez, do River Plate (Juan Ignacio Roncoroni/Getty Images) 5/5 Enzo Pérez, do River Plate (Juan Ignacio Roncoroni/Getty Images)

O surto de Covid-19 no elenco do River Plate gerou uma situação inusitada na noite desta quarta-feira, 19. Em jogo do grupo D da Libertadores, os argentinos tinham apenas 11 jogadores para o duelo contra o Santa Fe e nenhum dos quatro goleiros inscritos na competição à disposição – já que a Conmebol não aceitou um pedido feito pelo clube para adicionar dois atletas da posição na lista. Sobrou para Enzo Pérez a ingrata tarefa de jogar improvisado na posição. Surpreendentemente, ele e o time foram bem. O River venceu por 2 a 1, com Pérez eleito como o melhor em campo, e assumiu a liderança do grupo.

Para a sorte do River Plate, o Santa Fe não fez um bom jogo e quase não acertou o alvo. Os colombianos tiveram 70% de posse de bola e chutaram 22 vezes na partida, mas apenas cinco foram no gol. Enzo Pérez praticamente não teve trabalho. A única defesa foi em uma bola que já iria para fora. O zagueiro Palacios chutou de longe aos 25 minutos do primeiro tempo e o goleiro improvisado pulou no canto esquerdo para fazer a defesa.

Se seguisse a recomendação do departamento médico do River, o experiente Enzo Pérez, de 35 anos, não deveria nem estar em campo. Um incomodo no isquiotibial direito, um grupo de músculos localizados na parte posterior da coxa, não dava condições de jogo para o volante de origem. Mesmo assim ele pediu para jogar como goleiro para não deixar a equipe com 10 jogadores e ainda com um outro atleta de linha debaixo das traves.

A lesão impedia que ele fizesse alguns movimentos. Para se poupar, deixava o zagueiro Tomás Lecanda cobrar os tiros de meta, mas teve que chutar a bola para frente algumas vezes após as poucas defesas que fez. Contrariando todas as casas de apostas, que chegaram a disponibilizar uma aposta de 10 para 1 em caso de vitória do River, os argentinos fizeram dois gols em seis minutos e sofreram o gol de honra apenas na segunda etapa.

Em 90 minutos, Enzo Pérez defendeu apenas quatro bolas – e, como um bom goleiro, fez cera nos últimos minutos quando a bola sobrava para ele lá atrás. Como forma de homenagem, os torcedores do River Plate invadiram o site da Conmebol para eleger o goleiro da noite como o melhor jogador da partida. Justíssimo, após todo o esforço que o volante de 35 fez para ajudar o time a vencer.

A curiosidade da partida é que o River Plate se preparou caso Enzo Pérez fosse mal debaixo das traves. O clube também habilitou o zagueiro Tomás Lecanda e o atacante Agustín Fontana como goleiros na súmula da partida. Eles poderiam assumir a posição a qualquer momento.