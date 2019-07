O histórico ruim de Lionel Messi no clássico contra o Brasil

BELO HORIZONTE – Lionel Messi é a grande esperança da Argentina para desbancar o Brasil no Mineirão, na próxima terça-feira, 2, e chegar à decisão da Copa América. O retrospecto do craque do Barcelona nos clássicos sul-americanos, no entanto, não é dos melhores: Em nove duelos, perdeu cinco, ganhou três e empatou um, com quatro gols marcados, o último em 2012.

Sua estreia no clássico na seleção adulta foi em uma derrota por 3 a 0 em Londres, com show de Kaká, em 2006. Seu momento mais duro veio na sequência, na última partida eliminatória entre as maiores seleções do continente: então com 20 anos recém completados, Messi jogou os 90 minutos, mas pouco fez na derrota por 3 a 0 na final da Copa América de 2007, na Venezuela.

Outras derrotas doloridas vieram nas Eliminatórias. Em 2009, jogando em Rosário, sua cidade natal, o craque viu Kaká e Luis Fabiano brilharem na vitória brasileira por 3 a 1, com Diego Maradona no comando da Argentina. Em 2016, no próprio Mineirão, Messi amargou uma derrota por 3 a 0, com gols de Coutinho, Neymar e Paulinho. Em sua primeira ida ao estádio em BH, porém, sua lembrança é boa: teve seu nome gritado, ainda que em forma de protesto à seleção brasileira de Dunga, em empate em 0 a 0 em 2008.

Seu momento mais brilhante no clássico aconteceu em junho de 2012: fez três belos gols na vitória por 4 a 3 em amistoso, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Também decidiu outro amistoso em 2010, em Doha, com o gol da vitória por 1 a 0, nos minutos finais.

No encontro mais recente, Messi também saiu vitorioso: 1 a 0, com gol do zagueiro Mercado, em amistoso disputado na Austrália, em 2017, na primeira das duas derrotas de Tite em três anos no comando da seleção brasileira.

Todos os jogos de Messi contra o Brasil:

03/09/2006 – Brasil 3 x 0 – amistoso em Londres

15/07/2007 – Brasil 3 x 0 Argentina – final da Copa América, em Maracaibo

18/06/2008 – Brasil 0 x 0 Argentina – Eliminatórias, em Belo Horizonte

05/09/2009 – Argentina 1 x 3 Brasil – Eliminatórias, em Rosário

17/11/2010 – Brasil 0 x 1 Argentina – Amistoso, em Doha

09/06/2012 – Brasil 3 x 4 Argentina – Amistoso, em Nova Jersey

11/10/2014 – Brasil 2 x 0 Argentina – Superclássico das Américas, em Pequim

10/11/2016 – Brasil 3 x 0 Argentina – Eliminatórias, em Belo Horizonte

09/06/2017 – Brasil 0 x 1 Argentina – Amistoso em Melbourne