Numa Copa em que o VAR, o árbitro assistente de vídeo, foi a grande novidade, soou quase como uma imposição ele ter se destacado também na final. Muito se falará, a favor ou contra, do pênalti que o juiz argentino Nestor Pivana demorou a marcar a favor da França, e que resultaria no 2 a 1, gol de sempre elegante Antoine Griezmann. Os juízes na cabine em Moscou avaliaram que a bola desviou na mão de Perisic. Os croatas, claro, discordarão para sempre. E salve o VAR, aparentemente recurso tecnológico sem volta.

Não houve, de fato, na Rússia em 2018, nenhuma grande surpresa no modo de postar as equipes em campo, como aconteceu com a Holanda de Rinus Michels e Johan Cruyff, em 1974. Não houve um craque que a tudo tenha arrastado, um tsunami de habilidade como foram Garrincha em 1962 e Maradona em 1986. Não houve Pelé, é claro (mas houve Mbappé, não há comparação possível, embora o francês de 19 anos tenha também marcado numa final, como Pelé fez duas vezes em 1958). Lá no futuro, quando formos olhar para a Copa do Mundo de 2018, haverá um par de lembranças, e uma está intimamente relacionada à outra: o Neymar cai-cai, o burlador, o ator e o VAR, o árbitro assistente de vídeo. Um – Neymar – deu muito errado. O outro – o VAR – deu muito certo, apesar do ruído na finalíssima. Deu-se o casamento entre ambos aos 32 minutos do segundo tempo da partida entre Brasil e Costa Rica, no estádio do Zenit, em São Petersburgo. O placar estava zero e zero. Supostamente empurrado pelo zagueiro Giancarlo González, Neymar caiu dentro da área, urrando como se tivesse sido atingido por uma saraivada de K-47. O juiz, o holandês, Bjorn Kuipers, não teve dúvida: pênalti. Enquanto os jogadores da seleção celebravam a marcação da penalidade, a equipe do VAR em Moscou, reviu o lance, conversou com o árbitro pelo ponto, ele fez o retângulo imaginário no ar e foi para a margem do gramado de modo a revisar o lance. O que os comentaristas tratavam como mera possibilidade virou certeza: Neymar se jogara, quis enganar o mundo e o juiz. Kuipers anulou a decisão e, pela primeira vez na história das Copas, uma penalidade máxima foi cancelada.

Neymar fora desmascarado e, a partir daquele instante, a fama de cai-cai que hoje lhe impregna, começou a ser construída. O VAR, até então um imenso ponto de interrogação, novidade que estava sendo construída com a Copa em andamento, saiu da infância e entrou na idade adulta. Puxa vida, então é para isso que serve o VAR, para impedir a contravenção, as faltas inventadas, os pênaltis fabricados? Sim. Adeus, truques baratos como os de Neymar. Bem-vinda a tecnologia a favor da honestidade, e é apenas disso que se trata. A alegação de que o VAR quebraria o ritmo das partidas, tiraria do futebol a graça da dúvida, das reclamações de mesa de bar, não durou um verão russo. As coisas são ou não são, sem interpretações que servem apenas à confusão e a um romantismo tolo. Já não dá mais para achar graça de Mano de Diós de Maradona – e ele mesmo, um pouco antes do início da Copa, admitiu que com o VAR a farsa que virou lenda, o gol de mão contra a Inglaterra, em 1986, estaria natimorta. Já não dá também para rir discretamente da malandragem de Nilton Santos, “a enciclopédia”, que numa partida contra a Espanha, na Copa de 1962, deu um passinho para a frente, e o que seria pênalti virou falta. Com o VAR, esses dois momentos, supostamente históricos, mas inaceitáveis, nunca teriam vindo à luz. Não existiriam.

Para quem pôde acompanhar boa parte dos jogos da Copa do Mundo, foi nítida a transformação do VAR ao longo da competição – no início, era personagem ruidoso, que poderia salvar uns e enterrar outros, o bandido número 1 dos comentaristas sem ter o que dizer. Lá no meio do torneio, e especialmente em seu terço final, o VAR parecia ter sumido. Continuava ali, é claro, mas discreta e silenciosamente, até reaparecer em Moscou no domingo do derradeiro jogo. Foi, tudo somado, depois de 64 embates, como se a honestidade, ancorada na tecnologia, se sobrepujasse à esperteza. E assim deveria ser na vida, em todas as situações, o tempo todo, mas não é. Louve-se, portanto, a fundamental mensagem do VAR, o anti-Neymar. A percepção de que os olhares se acostumavam ao árbitro de vídeo, como se ele não mais existisse, pode ser confirmada pelas estatísticas. São interessantes, e conclusivas – a grande notícia do futebol em muito tempo.

Segundo a Fifa, nos 48 jogos da primeira fase da Copa, houve 335 consultas ao vídeo, numa média de 6,97 por partida. Em 14 oportunidades, o juiz voltou atrás da decisão que tomara. Entre as oitavas e as semifinais, foram 110 consultas ao VAR em 14 jogos, numa média de 7,85 – mas apenas duas revisões. Na primeira fase, houve uma revisão a cada 300 minutos. A partir das oitavas, uma a cada 700 minutos de bola rolando. Pode-se argumentar, é claro, que os juízes simplesmente começaram a apitar melhor, sem a necessidade de apoio. É possível. Outra possibilidade, muito grande: a de que os árbitros – tanto os das cabines de vídeo quanto os de campo – desenvolveram a sintonia fina dos lances, e, desde então, apelaram poucas vezes para o equipamento de revisão. É certo também que, o clássico agarra-agarra dentro da área foi minguando, reduzindo o número de pênaltis tolos. No começo da Copa, viam-se jogadores fazendo o gesto do retângulo, gritando pelo VAR – no final, nas partidas de mata-mata, não mais.

Evidentemente, a Fifa comete bobagens em profusão, e o passado corrupto não a absolve das boas iniciativas atuais. Mas é inquestionável: o VAR foi uma aposta que deu certo e prosseguirá. É um novo elemento no futebol – soa estranho para alguns, mas, insista-se, a Copa da Rússia representou excelente aprendizado e magnífico avanço. Com a palavra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, com o perdão pela extensão do que ele disse, mas é interessante, merece ser lido e relido com atenção, por marcar o início de um novo tempo – ainda que a celeuma em torno do pênalti que resultou no segundo gol da França, marcado por Griezmann, permaneça vivo por muito tempo.

“Futebol é um esporte de contato e há intepretação, quem decide é o árbitro. Nem todo contato é falta, e o juiz interpreta. Com o super slow motion, tudo parece falta, mas não é. O importante é que com o VAR ele pode fazer uma dupla checagem para ter a certeza, mas o VAR decide os lances claros. Não sei se vocês perceberam, o gol em impedimento morreu no futebol. Vocês nunca vão ver novamente, porque é um lance claro, está impedido ou não. Há outro lado, que é a educação: veja quantos cartões vermelhos. Nenhum cartão vermelho em decorrência de jogada violenta. Com a ajuda do VAR, o atleta sabe que se fizer algo de errado, o juiz verá e tomará a decisão. Temos certamente uma competição mais justa com o VAR.”

E mais, segundo Infantino: “Para ser honesto, eu estava cético, mas se não tentássemos, não saberíamos se funciona. Os resultados, e aqui falo de fatos, e não se sentimentos e percepções, são positivos. Houve 14 decisões ruins alteradas para decisões boas. O VAR deixou o futebol mais transparente, ajudando os árbitros a fazer um trabalho muito difícil. Graças ao VAR melhoramos de 95% para 93% a taxa de acertos. Ainda não é 100%”.

Não há dúvida, o VAR mudou o futebol – basta ver, como experiência, o abismo que a partir de agora se criará entre os torneios sem VAR e os torneios com VAR. É como se em alguns coubesse a patifaria, e em outros não. É como se em alguns o erro fosse uma presença inevitável, e em outros não. Longa vida ao VAR!