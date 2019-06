O drible mágico de Messi na Bahia

Lionel Messi trouxe todo seu talento ao Brasil e já vem entortando defensores (por enquanto apenas os de seu próprio time) nos treinamentos preparatórios da seleção argentina para a Copa América, em Salvador. Em uma atividade em campo reduzido no Barradão, estádio do Vitória, na última quarta-feira 12, o craque do Barcelona fingiu que chutaria e deu um corte que deixou o colega Marcos Acuña no chão; na sequência, porém, o chute de Messi explodiu na trave.

O camisa 10, três vezes vice-campeão da Copa América (2007, 2015 e 2016) busca seu primeiro título com a seleção argentina adulta. O time estreia na competição no sábado, 15, na Fonte Nova, diante da Colômbia.