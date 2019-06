O desabafo de Scaloni à imprensa: ‘Com a pressão de vocês fica complicado’

PORTO ALEGRE – A vitória sobre o Catar tirou um peso grande dos ombros de Lionel Scaloni. O técnico estava aliviado por conseguir classificar a Argentina para as quartas de final da Copa América e evitar um vexame histórico – desde 1983 a seleção não cai na primeira fase de uma competição oficial. Com o primeiro objetivo cumprido, o treinador pediu mais paciência aos jornalistas para a sequência no torneio.

“Hoje tínhamos que ter jogado o primeiro tempo com uma tranquilidade absoluta depois de ter feito o primeiro gol, porque só tinham torcedores argentinos nas arquibancadas, mas com a pressão que vocês fazem às vezes fica complicado jogar”, desabafou durante a coletiva de imprensa na Arena do Grêmio.

“Saímos para jogar uma partida de futebol e parece que vamos jogar uma guerra. Enquanto se joga a Copa, estamos todos do mesmo lado. Depois vocês fazem as análises que tem de ser feitas”, concluiu.

Scaloni elogiou o nível dos jogadores. Disse que eles são “fenômenos” em suas equipes. Mas segundo o técnico a pressão colocada sobre o time atrapalhou na preparação para a partida. “O problema é quando se joga por uma classificação e tudo o que se fala na semana os afeta. Afetava a mim quando eu jogava. Você fica pensando o que aconteceria se a Argentina não se classificasse. Então não ficam com a cabeça 100% na partida”.

Apesar da vitória, a atuação foi mais uma vez alvo de críticas pelos comentaristas do país. Scaloni contou que gostou do que viu. “Estamos satisfeitos por estar na próxima fase, porque por um momento jogamos bem. Sei que temos coisas para melhorar”, afirmou.

A Argentina ficou na segunda colocação do grupo B e já conhece o adversário da próxima fase. Os hermanos pegam a Venezuela, no próximo dia 28, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.