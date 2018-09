O atacante Cristaldo sofreu com depressão: ‘Pensei em me matar’

O atacante argentino Jonathan Cristaldo, do Racing, admitiu nesta quarta-feira, em entrevista ao jornal argentino Olé, ter passado por um caso sério de depressão, que começou no segundo semestre de 2017, quando ainda jogava pelo Vélez Sarsfield. A doença atrapalhou o desempenho de Cristaldo no último ano.

“No Vélez eu não agia como um profissional, não tinha vontade de sair da cama. Passei por muitos problemas pessoais no período, principalmente com família e amigos. Tive muitos pensamentos obscuros. Certa vez acordei com um ataque de pânico, de depressão. Pensei em me matar”, contou Cristaldo.

Ele disputou apenas cinco partidas pelo Vélez e teve aumento de peso, causado por uma alimentação descontrolada que, segundo ele, servia como ‘fuga dos problemas’. Dispensado pelo Vélez em novembro, Cristaldo passou pouco mais de nove meses sem jogar, até receber ajuda de uma psicóloga e do técnico Eduardo Coudet, do Racing, que o chamou para jogar no clube de Avellaneda, na Argentina.

Em abril deste ano, Cristaldo chegou a ser anunciado como reforço da Ponte Preta para a Série B. No entanto, seis dias depois do acerto, o atacante argentino desistiu do negócio, alegando problemas familiares. Ele defendeu o Palmeiras por três anos e deixou o clube em 2016.