Novo camisa 10: Willian é chamado para vaga de Neymar na Copa América

A seleção brasileira tem um novo camisa 10 para a Copa América. Willian, do Chelsea, foi convocado nesta sexta-feira, 7, pelo técnico Tite para o lugar do atacante Neymar, cortado por entorse no tornozelo direito após vitória de 2 a 0 contra o Catar na última quarta-feira, 5.

“Como é determinado pelo regulamento da competição, a CBF enviou à Conmebol os laudos do exame que apontaram a lesão de Neymar. Após receber o aval da confederação, prosseguiu com a convocação do atleta. O último jogo da temporada de Willian foi no dia 29 de maio, final da Europa League entre Chelsea e Arsenal”, informou a CBF.

Willian passou a maior parte da temporada na reserva do Chelsea – somou oito gols e duas assistências em 56 jogos. Pesou na escolha de Tite, no entanto, a experiência (tem 30 anos e duas Copas no currículo) e o fato de estar com maior ritmo competitivo (o jovem Vinicius Junior, por exemplo, retornava de lesão e está de férias há mais tempo.)

Willian, conforme mostram suas redes sociais, passa férias com a família em Israel, deve se apresentar à seleção em Porto Alegre, para o amistoso contra Honduras, neste domingo 9, no Beira-Rio. Como a numeração para o torneio já havia sido enviada à Conmebol, Willian herdará a camisa 10 de Neymar.