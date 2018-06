Não bastasse se destacar por sua qualidade com a bola nos pés, Neymar gosta de chamar a atenção por seus visuais extravagantes. Para esta Copa do Mundo, o camisa 10 resolveu ousar no corte de cabelo. Desta vez, optou por deixar suas madeixas descoloridas e cacheadas.

E é claro que a internet não perdoou. Com vários memes, o estilo de seu cabelo foi comparado com miojo e até com personagens da Turma da Mônica. Os mais empolgados, aliás, enxergaram uma pista de que o tão sonhado hexa é, de fato, uma realidade.

morto com o cabelo do neymar ta parecendo um miojo pic.twitter.com/CJJaSpgirm — alysøn (@stranwberryes) June 16, 2018

o hexa está cada dia mais real só não vê quem não quer cabelo escroto do ronaldo em 2002 e brasil foi penta cabelo escroto do neymar em 2018 e brasil… pic.twitter.com/Xx8mAbAnBU — Gui (@Aguinaldinho) June 16, 2018