Novela Kane: Manchester City aumenta proposta para R$ 908 milhões

A negociação entre Manchester City e Tottenham pelo atacante Harry Kane segue com tons de novela. Segundo divulgado pelo jornal inglês The Telegraph, a equipe dirigida por Pep Guardiola aumentou de 100 milhões de libras (730 milhões de reais) para 125 milhões de libras (908 milhões de reais) a proposta pelo jogador inglês.

Em contrapartida, Daniel Levy, presidente dos Spurs, segue insatisfeito com a negociação e não demonstra querer liberar Kane para um concorrente. Assim, o clima entre o jogador e o clube, que já não era bom, ficou ainda mais tenso. Tanto que o capitão da seleção inglesa ficou de fora dos relacionados para o encontro entre Tottenham e Paços de Ferreira, válido pela Conference League, terceiro escalão de torneio de clubes organizado pela Uefa.

A mídia inglesa não trata o City como rendido na negociação e ainda não descarta a ida de Kane à Manchester. Por outro lado, o atleta já parece conformado e, de acordo com fontes, ficará no clube até o fim do seu contrato, em 2024, por respeito e carinho aos torcedores.

Harry Kane é formado pelo Tottenham e já balançou a rede 221 vezes pelo time do norte de Londres. Na última temporada, foi o artilheiro e líder em assistências da Premier League, com 23 gols e 14 passes para tentos.