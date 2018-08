Nove times europeus querem tirar Vinícius Jr do Real Madrid

O atacante Vinícius Jr, que vai jogar no time B do Real Madrid no fim de semana, pode ser emprestado. O jornal espanhol As publicou nesta sexta-feira (24) que nove clubes de três países consultaram a diretoria do Real com interesse no brasileiro de 18 anos.

Segundo o jornal, Rayo Vallecano, Valladolid, Real Sociedad, Leganés, Girona, Espanyol e Betis, todos do futebol espanhol, além do Nantes, da França, e da Udinese, da Itália, são os interessados. Em julho, o Real publicou no site da Federação Espanhola de Futebol a inscrição de Vinícius Junior no Juvenil A, para que pudesse jogar tanto no sub-19 como no grupo principal.

De acordo com o Mundo Deportivo, o técnico Julen Lopetegui prefere dar tempo para que Vinícius Jr se acostume com o novo ambiente.