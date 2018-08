Novato de 40 anos: Buffon solta a voz em trote no PSG e diverte Neymar

O goleiro italiano Gianluigi Buffon tem 40 anos de idade e um currículo que dispensa apresentações, mas no Paris Saint-Germain aceitou com enorme entusiasmo o papel de novato. Nesta quinta-feira, durante a excursão do elenco pela China, o novo reforço do clube francês participou do tradicional “trote”, ao cantar, em cima de uma cadeira, uma música diante dos companheiros.

Neymar, que se reapresentou pela manhã e foi recebido com carinho pelo próprio Buffon e pelo técnico Thomas Tuchel, postou o vídeo da divertida cena em suas redes sociais e desejou as boas-vindas ao veterano goleiro.

De óculos escuros, Buffon soltou a voz sem qualquer cerimônia e cantou a música Vita Spericolata, do compatriota Vasco Rossi. Outro italiano do elenco, o meia Marco Verratti também registrou a cena nas redes sociais. Campeão do mundo pela seleção italiana em 2006, Buffon deixou a Juventus ao fim da última temporada, após 17 anos no clube, e desistiu da aposentadoria ao receber uma proposta do PSG. Clube e goleiro sonham em conquistar o título que lhes falta: a Liga dos Campeões.