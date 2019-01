Veja a nova camisa número 2 do Palmeiras

Depois de bastante especulação sobre a nova camisa número 2 do Palmeiras, o uniforme finalmente será vendido. As fotos da peça, que é branca com listras verdes, semelhante aos vestuários de Atlético Nacional, Juventude e Coritiba, vazaram no final de maio, mas foi apenas nesta terça-feira que o produto foi colocado em pré-venda por .

As costas da peça foram deixadas somente com o branco, e a frase “E nasce o Palmeiras campeão, 1942”, em referência ao momento em que o clube mudou de nome, durante o período da “Arrancada Heroica”. A camisa custará R$ 249,90.