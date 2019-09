Nos pênaltis, seleção feminina perde torneio para o Chile em SP

A seleção brasileira feminina de futebol perdeu por 5 a 4 para o Chile nos pênaltis, depois de empate em 0 a 0 no tempo normal, e ficou com o vice-campeonato do Torneio Internacional Uber de Futebol Feminino neste domingo, 1º de setembro, debaixo de muita chuva no Pacaembu, em São Paulo. Foi o segundo jogo do Brasil sob o comando da técnica sueca Pia Sundhage.

Sem Marta e Cristiane, lesionadas, a seleção contou com o apoio de mais de 16.000 torcedores, mas não conseguiu repetir o bom desempenho da goleada contra a Argentina, três dias antes. A goleira Aline brilhou nas penalidades ao defender três cobranças, mas Raquel, Luana, Bruna e Joyce perderam e o Chile ficou com a taça.