Nos pênaltis, São Paulo bate o Fortaleza e avança na Copa do Brasil

Por kaiolakaio - Atualizado em 25 out 2020, 23h27 - Publicado em 25 out 2020, 23h25

São Paulo e Fortaleza voltaram a se enfrentar pela Copa do Brasil na noite deste domingo, no Morumbi, após empaterem em 3 a 3 no jogo de ida disputado no Castelão.

O tricolor paulista saiu na frente do placar com gol de Brenner aos 10 minutos da primeira etapa. Novamente com Brenner, o São Paulo ampliou a vantagem no marcador. Mas aos 35 minutos do segundo tempo, David diminuiu para o Fortaleza, e já nos acréscimos, de cabeça, Roger Carvalho empatou o jogo levando a partida para os pênaltis.

Depois de inúmeras cobranças, Tiago Volpi defendeu a batida de Gabriel Dias, na sequência, o zagueiro Léo converteu e garantiu o São Paulo na próxima fase da competição.

O Fortaleza volta campo no próximo sábado, quando recebe o Fluminense em casa, já o São Paulo vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, no Maracanã.