Nos pênaltis, Olimpia bate Inter e se classifica na Libertadores

O Olimpia venceu o Internacional, nesta quinta-feira, 22, no Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Assim, o clube paraguaio conquistou vaga nas quartas de final da competição e enfrenta o Flamengo na próxima fase.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

O empate sem gols persistiu no placar após um jogo de domínio da equipe brasileira. O colorado propôs jogo durante toda a partida, mas pecou nas finalizações. O Olimpia, por outro lado, aceitou o domínio do adversário e buscava saídas rápidas, mas também sem êxito. Durante o segundo tempo, o Inter teve a chance de passar na frente em cobrança de pênalti, mas o meio-campista Edenílson desperdiçou na defesa do goleiro Alfredo Aguilar.

Na disputa de pênaltis, o Olimpia converteu os cinco pênaltis batidos. Pelo lado do Internacional, o pênalti desperdiçado foi do atacante Thiago Galhardo.