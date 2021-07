Nos pênaltis, Atlético-MG vence o Boca e está nas quartas da Libertadores

Após um novo empate sem gols, o Atlético Mineiro venceu, nos pênaltis, o Boca Juniors nesta terça-feira, 20, no Mineirão, e confirmou classificação para as quartas de final da Libertadores. A partida teve o goleiro Everson, responsável por defender duas cobranças e ainda converter a última, como principal nome. Na próxima fase, a equipe do técnico Cuca enfrentará o vencedor do duelo entre Argentinos Juniors e River Plate, que se enfrentam nesta quarta-feira, 21. O primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1.

A partida começou antes mesmo de a bola rolar. Na noite da última segunda, 19, torcedores do Atlético soltaram rojões em frente ao hotel em que estava hospedada a delegação do Boca Juniors. Com a bola rolando, o início do jogo foi favorável aos brasileiros, que desperdiçaram com Zaracho a primeiro grande chance. Após o lance, a partida seguiu truncada, sem criações de ambos os lados.

Na segunda etapa, o clube brasileiro continuou com problemas na criação. O Boca manteve a estratégia de buscar lances em cobranças de faltas ou contra-ataques. Assim, após falha do goleiro atleticano Everson, o defensor Marcelo Weigandt marcou. O gol foi anulado após sete minutos de checagem no árbitro de vídeo.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO GAAAAAAALLLLOOOOOOOOOOOOOOO! Continua após a publicidade ⚽️ EVERSON! Atlético 3×1 Boca Juniors. O Atlético está classificado para as quartas de final da @LibertadoresBR!#VamoGalo #ContinenteAtleticano #CAMxCABJ 🏴🏳️ pic.twitter.com/WPDbXznEfg — Atlético 😷 (@Atletico) July 21, 2021

Na reta final, o psicológico dos atletas, somado ao cansaço, paralisou ainda mais o jogo e resultou em muitos erros individuais. Desse modo, o empate permaneceu no placar. Nos pênaltis, Hulk, astro do clube brasileiro, desperdiçou a cobrança inicial, mas, mesmo assim, a vitória terminou com o clube mineiro, após Everson fazer defesas nas cobranças de Villa e Rolón.