Como assistir: nos EUA, Brasil encara o Peru nesta madrugada

A seleção brasileira volta a enfrentar a equipe do Peru, dois meses depois da vitória que deu ao time de Tite o título da Copa América. A partida amistosa acontece no Los Angeles Memorial Coliseum, nos Estados Unidos e terá início na madrugada de terça pra quarta-feira, 11, às 0h. O jogo será transmitido em TV aberta, pela Rede Globo, e fechada, pelo SporTV.

o Brasil vem de empate por 2 a 2 com a Colômbia na última sexta-feira 7, em Miami, enquanto a seleção peruana foi derrotada por 1 a 0 pelo Equador, em jogo também realizado nos Estados Unidos, pela Data Fifa. Brasileiros e peruanos devem encontrar um gramado bastante irregular, devido à recente realização de uma partida do futebol americano universitário no estádio.

O Brasil terá novamente a sua principal estrela, Neymar, autor de um gol no empate contra a Colômbia, e que ainda não estreou pela PSG na temporada. Ele deve formar o ataque com Roberto Firmino e Richarlison. Do lado peruano, o técnico Ricardo Gareca não esquece a derrota sofrida na final da Copa América e pretende adotar um esquema cauteloso contra o Brasil.

Sem Paolo Guerrero, liberado para defender o Inter nas finais da Copa do Brasil, o treinador pretende fortalecer o sistema defensivo. Os meias Gabriel Costa e Édison Flores terão a missão de ajudar os laterais Advíncula e Trauco no confronto com os atacantes brasileiros, e ainda terão a obrigação de se tornarem a primeira opção de ataque quando o time inca estiver com a bola.

O treinador argentino também confirmou a volta do meia Yotún e que dará uma nova chance a Cueva, que decepcionou na derrota para o Equador.

Prováveis escalações:

Brasil: Ederson; Fagner, Marquinhos, Thiago Silva (Militão) e Jorge; Casemiro, Arthur (Allan) e Philippe Coutinho; Richarlison (David Neres), Neymar e Roberto Firmino. Técnico: Tite

Peru: Gallese, Advícula, Zambrano, Abram e Jorge Trauco; Tapia, Yotún, Cueva e Costa: Flores e Ruidiaz. Técnico: Ricardo Gareca

Outros amistosos entre seleções marcados para esta terça-feira:

12h – Jordânia x Paraguai

14h – Tunísia x Costa do Marfim

15h30 – Ucrânia x Nigéria

15h45 – Irlanda x Bulgária

16h – Marrocos x Niger

21h – Equador x Bolívia

21h – EUA x Uruguai

22h – Colômbia x Venezuela

22h30 – Argentina x México

22h30 – Honduras x Chile