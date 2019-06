Nos braços da torcida no RS, Argentina sofre, mas avança

PORTO ALEGRE – Poderia ter sido um domingo mais tranquilo para a seleção argentina. Os 39.100 torcedores que compraram ingressos para a partida contra o Catar, neste domingo, 23, na Arena do Grêmio, fizeram tudo que estava ao alcance para empurrar a equipe. O primeiro gol até saiu cedo, com Lautaro Martínez aos quatro minutos, mas o que se viu depois foi uma série de erros do time, o que deixou o estádio com um ar de apreensão. Só o gol de Sergio Agüero já aos 37 minutos da segunda etapa tranquilizou as arquibancadas. Com a suada vitória por 2 a 0, Argentina está classificada para as quartas de final da Copa América.

Desde as primeiras horas do dia, os bares no entorno do estádio receberam barulhentos argentinos. O churrasco brasileiro e a cerveja animavam a torcida, que utilizava instrumentos de bateria para entoar as músicas. Lionel Messi, como sempre, era o mais celebrado. O momento mais inusitado antes do jogo foi a banda da Brigada Militar de Porto Alegre dando o ritmo para as canções habituais dos “hermanos”.

A Argentina sentiu a força vinda de fora e começou o jogo a mil. Em quatro minutos, perdeu duas chances e aproveitou um erro do Catar para abrir o placar. O problema foi o resto do jogo. O adversário, campeão asiático e um dos convidados da Copa América, fez um bom jogo, incomodou a mal armada defesa argentina e só não conseguiu complicar a situação pela falta de qualidade do time.

Os seguidos erros chegaram a irritar a torcida e até jornalistas argentinos presentes na tribuna de imprensa da Arena do Grêmio. O lateral-direito Renzo Saravia foi o pior em campo do lado da equipe sul-americana e recebeu diversos xingamentos.

O único que escapa de qualquer crítica é Lionel Messi. Se os companheiros são criticados quando não acertam as jogadas, ao capitão só resta uma lamentação a cada bola perdida. O camisa 10 inclusive teve chances de marcar ou criar algumas jogadas, mas a impressão que passou é de que sentiu mais uma vez a pressão que o país coloca sobre ele. A torcida coloca em Messi a esperança da seleção conquistar um título após 26 anos de jejum.

No apito final, os jogadores se reuniram no meio do campo e receberam aplausos das arquibancadas. Não houve uma invasão a Porto Alegre como na Copa do Mundo de 2014, mas a vitória por 2 a 0 sobre o Catar veio nos braços da torcida.

Com a vitória da Colômbia por 1 a 0 sobre o Paraguai, a Argentina ficou com a segunda colocação do grupo B e não pode enfrentar o Brasil nas quartas de final. O adversário na próxima fase será a Venezuela, no dia 28 de junho, no Maracanã.