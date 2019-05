Norueguês marca 9 gols e bate recorde no Mundial sub-20

O atacante da seleção norueguesa Erling Haland, de apenas 18 anos, colocou seu nome na história do futebol nesta quarta-feira, 30. Com incríveis nove bolas na rede diante de Honduras, na primeira fase do Mundial sub-20, em Lublin, na Polônia, ele bateu o recorde de gols marcados em um único jogo de Copas do Mundo da Fifa entre todas as categorias.

Jogador formado no Bryne e com passagem pelo Molde, ambos da Noruega, Haland já vinha chamando atenção em torneios de base e recebido propostas de gigantes como a Juventus, mas em 2019 acabou contratado pelo do Red Bull Salzburg, da Áustria. Nascido em 2000 na cidade inglesa de Leeds, o jovem é filho de um conhecido atleta norueguês, Alf-Inge Haland, que atuou por Leeds United e Manchester City e, em 2003, encerrou a carreira precocemente depois de uma entrada violenta de Roy Keane, do Manchester United.

Além dele, Ostigard, Hauge e Markovic também marcaram pela seleção norueguesa nesta tarde. Para se ter ideia do tamanho do feito de Haland, em Copas do Mundo da Fifa o maior artilheiro em um único jogo é o russo Oleg Salenko, que marcou cinco gols diante de Camarões, em 1994.

Em jogos oficiais, o recorde é do australiano Archie Thompson, que marcou 13 gols na goleada por 31 a 0 da Austrália sobre Samoa Americana, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. No Brasileirão, o recorde é de Edmundo, autor de seis gols pelo Vasco contra o União São João, em 1997.

Apesar do resultado, a Noruega, que havia sido derrotada por Uruguai e Nova Zelândia nas partidas anteriores, corre risco de não avançar no torneio. O Brasil não se classificou para o Mundial da Polônia.