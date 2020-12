No reencontro com Messi, Cristiano faz 2 e Juventus atropela o Barcelona

O aguardado reencontro entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foi bem diferente da última vez em que estiveram frente a frente dentro de campo – um empate por 2 a 2 entre Barcelona e Real Madrid, marcado por protagonismo dividido, com um gol de cada, válido pela 36ª rodada de La Liga.

Nesta terça, 8, Ronaldo chamou para si os holofotes após 946 dias sem enfrentar o rival. Com dois gols e participação incisiva durante toda a partida, o craque português conduziu a Juventus a um atropelo inesperado no Barcelona por 3 a 0, no Camp Nou, na rodada de encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões. Mesmo com classificações asseguradas, o resultado levou a Juventus a liderança do Grupo G, com 15 pontos, mesmo número do Barcelona, segundo colocado pelo critério de desempate.

A atuação do português elevou ainda mais a condição de maior artilheiro da competição europeia, com 134 gols, além de ter diminuído a vantagem do argentino no confronto direto entre eles. Nos 36 confrontos até aqui, são 22 gols marcados por Messi contra agora 21 de Ronaldo. Em número de vitórias, Messi ainda lidera com folga: 16, contra dez do português.

Ronaldo vive grande fase na temporada, principalmente após se recuperar da Covid-19, em outubro. Na atual edição da Série A, o atacante marcou oito vezes em seis partidas. Na Liga dos Campeões, chegou aos quatro gols, número superior a marca de Messi, que marcou três vezes na competição, e somente quatro gols em La Liga.

A vitória da Juventus começou a ser construída logo nos minutos iniciais. Após uma série de oportunidades desperdiçadas, uma delas em finalização do lateral brasileiro Danilo, Cristiano Ronaldo foi derrubado na área pelo zagueiro uruguaio Ronald Araújo. Sem dificuldades, o português converteu a cobrança, aos 12 minutos da etapa inicial.

As condições ficaram ainda mais favoráveis após troca de passes entre Ramsey, McKennie e Cuadrado. O lateral colombiano cruzou na área e McKennie acertou um voleio, sem chances de defesa para Ter Stegen.

O Barcelona buscou incessantemente por Messi que parou, principalmente, em noite inspirada de um velho conhecido, o goleiro Gianluigi Buffon. Ao todo, foram seis defesas do camisa 77 em tentativas do argentino.

O gol que parecia amadurecer ganhou um balde de água fria com um novo pênalti assinalado, após toque de mão de Lenglet. Aos 7 minutos do segundo tempo, o português bateu novamente sem chances de defesa.

Os espanhóis ainda tentaram chegar, sempre com Messi. O argentino voltou a criar chance decisiva para Griezmann, que foi derrubado na área. O pênalti foi marcado, mas depois acabou anulado pelo fato do jogador francês estar em posição de impedimento. Com o Barcelona já abatido, o jogo esfriou ainda mais após o lance.

Messi e Ronaldo chegaram a trocar cumprimentos durante a partida neste que pode ter sido o derradeiro encontro entre os detentores de 11 bolas de ouro (seis do argentino e cinco do português) e responsáveis por concentrar o maior protagonismo do esporte na última década.

A dupla, agora, aguarda pelo sorteio e os cruzamentos da próxima fase da competição que terá definição nesta quarta-feira, com mais oito confrontos. A rodada ainda reservou um momento histórico na partida entre PSG e Istanbul Basaksehi, no Parque dos Príncipes. Jogadores abandonaram o campo no primeiro tempo alegando que o quarto árbitro romeno Sebastian Colţescu cometeu um ato racista contra o camaronês Pierre Webó, ex-atacante e membro da comissão técnica do clube turco.

Confira os resultados dos jogos desta terça-feira:

14h – Zenit 1 x 2 Borussia Dortmund

14h – Lazio 2 x 2 Club Brugge

17h – Barcelona 0 x 3 Juventus

17h – Chelsea 1 x 1 Krasnodar

17h – Red Bull Leipzig 3 x 2 Manchester United

17h – Dinamo de Kiev 1 x 0 Ferencváros

17h – Paris Saint-Germain 0 x 0 Istanbul Basaksehir

17h – Rennes 1 x 3 Sevilla