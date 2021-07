No mercado: 7 grandes jogadores que estão sem contrato

Reaberta desde o último dia 1º de julho nos principais centros da Europa, a janela de transferências – o mercado da bola, no linguajar popular -, que sempre gera expectativas de provocar mudanças significativas nos elencos dos principais clubes continente, ainda tem poucas movimentações até o momento. As de maior peso, por enquanto, foram feitas pelo Paris Saint-Germain.

Responsável pela contratação mais cara até aqui, a do lateral direito marroquino Achraf Hakimi, da Inter de Milão, por cerca de 60 milhões de euros (361 milhões de reiais), os principais nomes do clube parisiense chegaram em “oportunidades de mercado”. O goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, eleito o melhor jogador da última Eurocopa, foi o último. Além dele, o meio-campista holandês Giorgino Wijnaldum, ex-Liverpool, e o veterano zagueiro espanhol Sergio Ramos, multicampeão pelo Real Madrid.

A PLACAR listou outros sete nomes disponíveis. O caso mais recente é o do zagueiro Giorgio Chiellini, capitão da Itália na conquista da Euro e desde 2005 na Juventus. O empresário do jogador, o italiano Davide Lippi, reclamou publicamente pelo fato de ainda não ter recebido propostas por uma renovação.

Além do experiente defensor de 36 anos, Lionel Messi, Diego Costa, Jérome Boateng, David Luiz, Franck Ribéry, Carlos Tévez são outros nomes de peso soltos no mercado. Veja a situação de cada um:

Lionel Messi, 34 anos

Campeão, artilheiro e melhor jogador da última Copa América com a seleção argentina, Messi deixou, oficialmente, de ser jogador do Barcelona após 21 anos no clube. O clube catalão mantém otimismo sobre a renovação contratual por mais cinco temporadas, mas, até o momento, não há acordo anunciado. De acordo com as últimas informações dos jornais Sport e L’Esportiviu o jogador teria aceitado uma redução de 50% dos valores que recebia no último vínculo, convencido pelo presidente Joan Laporta, com quem possui bom relacionamento.

Mesmo assim, ainda é alvo de Manchester City, a pedido do técnico espanhol Pep Guardiola, e do Paris Saint-Germain. Uma ida Major League Soccer, para o Inter Miami, é tida como a mais improvável das escolhas. Mesmo aos 34 anos, possui o maior valor de mercado entre os “desempregados”: 80 milhões de euros (482 milhões de reais), de acordo com o Transfermarkt.

Giorgio Chiellini, 36 anos

Valorizado pelo bom desempenho na conquista italiana da última Eurocopa, ainda é inimaginável, no momento, imaginar uma não renovação contratual do zagueiro com a Juventus. O seu agente afirmou que Chiellini deseja continuar na equipe e que o técnico Massimiliano Allegri, que retornou ao clube nesta temporada, já informou à diretoria que o defensor é peça fundamental.

Ele construiu toda a carreira na Itália, com passagens por Livorno e Fiorentina até chegar em Turim. Em alta, pode ser seduzido a tomar rumo semelhante ao de Sérgio Ramos, idolatrado no Real, mas que optou por um novo desafio pela exigência de um contrato por duas temporadas. Atuou em 34 partidas na última temporada – 25 pela Juventus e nove pela Azzurra.

Jérome Boateng, 32 anos

Aos 32 anos, o zagueiro viu o ciclo de uma década no Bayern de Munique se encerrar no último dia 30 de junho. Titular da Alemanha na conquista da Copa do Mundo de 2014, empilhou títulos com o clube alemão, mas perdeu espaço no processo de renovação do clube. Mesmo assim, atuou em 41 jogos pelo Bayern e em seis pela seleção alemã. Ficou fora da última Euro e teve, em fevereiro, um delicado caso particular: a morte de uma ex-namorada, a modelo Kasia Lenhardt, que foi alvo de investigação. O jogador já teve o nome ligado a Arsenal e Chelsea, rivais ingleses.

David Luiz, 34 anos

Outro nome experiente, com vasta bagagem no futebol europeu e pela seleção brasileira, não teve o contrato renovado com o Arsenal. Foi especulado no Flamengo e, mais recentemente, no Adana Demirspor, da Turquia. Também já teve seu nome ligado para um possível retorno ao Paris Saint-Germain, negociação que perdeu força após o anúncio dos franceses pelo espanhol Sergio Ramos. Na última temporada, atuou em 30 partidas e marcou dois gols.

Franck Ribéry, 38 anos

Depois de duas temporadas pela Fiorentina, onde marcou apenas cinco gols em 51 partidas disputadas, Ribéry está livre no mercado. No início do mês, foi especulado param um retorno a Bundesliga, mas desta vez para atuar no Hertha Berlim. A informação foi vazada por Kevin-Prince Boateng, que externou que Ribéry lhe disse que estaria acertando com o clube da capital alemã. O camisa 7 fez longa história pelo Bayern de Munique, onde atuou por 12 anos, e atuou em 422 partidas, com 123 gols e 183 assistências.

Diego Costa, 32 anos

Brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa deixou o Atletico de Madrid ainda em dezembro do último ano e, desde então, não retornou aos gramados. Especulado por diversos clubes brasileiros, surgiu nos últimos dias a informação de que o jogador estaria próximo de um acordo com o Besiktas, da Turquia, de acordo com o jornalista Nicolò Schira. O contrato teria validade até a metade de 2023.

Outra opção que surgiu foi a de um possível retorno a Portugal, onde jogou no Sporting Braga e no Penafiel, para atuar sob o comando de Jorge Jesus no Benfica. Diego Costa também tem passagem de três temporadas pelo Chelsea, além de outros clubes menores da Espanha.

Carlos Tévez, 37 anos

Tévez anunciou no último dia 4 de junho, emocionado, a sua despedida do Boca Juniors. Ele explicou não estar mais mentalmente preparado para seguir ajudando o clube argentino, mas não confirmou a aposentadoria. Especulado no Corinthians, é alvo de três clubes da MLS, de acordo com informações da ESPN: Inter Miami, Atlanta United e Minnesota United. Todos os destinos são prováveis pela presença de compatriotas argentinos que podem ajudar em sua decisão. Na última temporada pelo Boca foram oito gols em 32 partidas. Em fevereiro, perdeu o pai de criação, que vivia situação delicada de saúde.