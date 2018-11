No Halloween do Bayern, Rafinha causa polêmica com fantasia de homem-bomba

O lateral brasileiro Rafinha causou problemas durante o Halloween do Bayern de Munique, na última quarta-feira. O brasileiro foi criticado nas redes sociais por aparecer em uma festa dos jogadores do clube alemão vestindo uma fantasia de “homem-bomba.”

O jogador com passagem pela seleção brasileira se vestiu como um árabe comum, de túnica e turbante, mas carregava duas caixas com a palavra “vorsicht” (perigo, na tradução do alemão) escrita e deu a entender se tratar e um terrorista. A foto da festa foi publicada no perfil oficial do Bayern, que apagou a publicação após receber várias críticas por reforçar um estereótipo preconceituoso.

O Bayern reproduziu, nesta quinta-feira, a retratação de Rafinha em suas redes sociais. “O Halloween é uma celebração assustadora com costumes exagerados. Não era a minha intenção irritar ou ferir os sentimentos de alguém.”, se desculpou o lateral, de 33 anos.