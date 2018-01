Arsenal contrata Aubameyang no fechamento da janela

No último dia da janela de transferências do futebol europeu, o Arsenal se recompôs da perda de Alexis Sanchez e anunciou a chegada do atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, do Borussia Dortmund. O clube de Londres informou que se trata da contratação mais cara de sua história, sem especificar o valor. Segundo diversas publicações inglesas, com a BBC, Aubameyang custou 56 milhões de libras (cerca de 250 milhões de reais).

O Arsenal informou que o número que Aubameyang utilizará será definido nos próximos dias. O Borussia Dortmund publicou um vídeo de agradecimento ao atacante pelos 5 anos de serviços prestados – com 172 gols em 213 partidas pelo clube alemão.

Outras negociações no último dia da janela de transferência europeia

Mehmedi no Wolfsburg

O Wolfsburgo contratou Admir Mehmedi, do Bayer Leverkusen e da seleção suíça, por oito milhões de euros e contrato até 2022. O jogador disputou a última Copa do Mundo

Unsere Wölfe verpflichten Admir #Mehmedi von @bayer04fussball. Der Schweizer erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 sowie die Rückennummer 22 bei unseren Grün-Weißen. Wir freuen uns auf dich, Admir! 🐺💪 #VfLWolfsburg pic.twitter.com/WyuptRdHxO — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 31, 2018

Nagatomo

O lateral-direito japonês da Inter de Milão já faz exames médicos e será jogador do Galatasaray na sequência desta temporada.

Medical Park Sağlık Raporu | Yuto Nagatomo 👉 https://t.co/X2RwUeQfYa pic.twitter.com/BfojVBp0qL — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 31, 2018

Marc Bartra

Ex-zagueiro do Barcelona, que estava no Borussia Dortmund, foi negociado com o Real Betis na noite de terça-feira por 10 milhões de euros.