No Dia da Mentira, Neymar posa com a camisa do Flamengo

Neymar segue no Rio de Janeiro, se recuperando da lesão no pé direito que o afastou do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, e aproveitou o 1º de abril, conhecido como o Dia da Mentira no Brasil, para vestir uma nova camisa: a do Flamengo, clube pelo qual já admitiu ter admiração em diversas entrevistas.

“E a nova contratação do Mengão é… Neymar Jr.”, escreveu o promoter David Brazil, amigo de Neymar, na foto em que o atacante aparece vestindo a camisa rubro-negra. Segundo a previsão dos médicos que cuidam do atleta, ele deve voltar a a jogar no fim de maio, a tempo de participar da Copa do Mundo da Rússia, entre junho e julho.