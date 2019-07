No dia da apresentação de Neto, presidente do Barça despista sobre Neymar

Confirmado no mês passado como reforço do Barcelona após ser contratado junto ao Valencia, o goleiro brasileiro Neto foi oficialmente apresentado como novo jogador da equipe nesta terça, no estádio Camp Nou. O ex-jogador da Juventus da Itália e do Valencia da Espanha assinou um contrato de quatro temporadas com o clube catalão. O atleta de 29 anos ressaltou que está “orgulhoso, feliz e 100% preparado para o desafio no gol do Barça”, assim como assegurou viver o auge de sua carreira. “Chego ao Barcelona na plenitude, como goleiro e como pessoa, e creio que é o melhor momento para mim. Os prêmios chegam para quem os busca, e eu tenho trabalhado muito para consegui-los”, afirmou.

Revelado pelo Athletico Paranaense, único time brasileiro pelo qual jogou profissionalmente, Neto iniciou em 2011 a sua carreira internacional ao ser negociado com a Fiorentina. Depois foi reserva na Juventus por duas temporadas, mesmo período em que esteve no Valencia, já como titular. Pela seleção brasileira, ele foi o goleiro titular do time olímpico medalhista de prata nos Jogos de Londres-2012. E, na equipe principal do Brasil, fez parte do grupo convocado para a Copa América de 2015.

Em sua apresentação, o brasileiro vestiu uma camisa número 13 e encarou com naturalidade o fato de que precisará lutar por posição com o alemão Marc-André ter Stegen, atual titular do clube. “Sei que aqui já há um grande goleiro, mas também creio que podemos aprender e crescer juntos, melhorar nosso nível. Trabalharei com profissionalismo, entusiasmo e ambição”, disse Neto. “Espero poder contribuir para tornar o Barça ainda maior. Venho tentar deixar uma marca e fazer parte da história deste clube, vou deixar tudo para ajudar meus companheiros de equipe e quero dar muitos títulos para os torcedores do Barça”, reforçou.

Neto será apenas o segundo goleiro brasileiro da história do Barcelona. O último foi Jaguaré, que atuou com a camisa do time catalão há 88 anos.

Presidente se esquiva do assunto ‘Neymar’

Neto foi apresentado como reforço ao lado do presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e do ex-jogador Eric Abidal, hoje secretário técnico do clube. E o mandatário do clube não escapou das perguntas sobre a situação de Neymar. A chance do brasileiro voltar ao clube voltou a ser destacada depois que o atacante não se reapresentou ao Paris Saint-Germain, na última segunda-feira, para o início da pré-temporada do time. No mesmo dia Leonardo, novo diretor esportivo do Paris Saint-Germain, deixou clara a sua insatisfação com a postura do astro. Em entrevista ao jornal Le Parisien, o dirigente negou a versão dita pelo pai do atleta, de que o atraso havia sido combinado com o clube, e disse que parece “claro para todo mundo” que o atleta está forçando uma transferência para outro clube.

Ao ser questionado sobre a situação de Neymar em relação ao Barça, Bartomeu assegurou que as negociações não avançaram. “Tudo segue igual”, disse o dirigente, que na última sexta-feira, em entrevista coletiva, negou rumores de que o vice-presidente Jordi Mestre teria deixado o seu cargo no Barcelona por não concordar com essa negociação. “A saída de Mestre não tem nada a ver com Neymar. Houve discrepâncias com a área esportiva e que, junto de outros motivos, levaram à sua saída. Eu o agradeço muito (…) Sabemos que Neymar quer sair do PSG, mas também sabemos que o PSG não quer que ele saia”, disse Bartomeu.