No Barcelona, mulheres viajam de classe econômica e homens de executiva

O Barcelona promoveu a primeira viagem conjunta de seus times masculino e feminino para a disputa de torneios amistosos nos Estados Unidos nesta semana. O clube catalão celebrou o feito em suas redes sociais com o chamado: “Duas equipes, um espírito”, com mensagens de apoio a igualdade de gênero. No entanto, no avião que levou o time à América, uma diferença no tratamento foi visível e causou controvérsia: o time feminino viajou na classe econômica, enquanto os homens viajaram na classe executiva.

Houve apenas uma foto entre os times no espaço mais nobre do avião, antes da separação. Uma página de fãs do time feminino divulgou essa informação, mas as próprias jogadoras do time defenderam o clube. Alexia Putellas, jogadora da equipe, disse ao Mundo Deportivo, jornal catalão, que o time feminino foi incluído na viagem de última hora e, por isso, não houve tempo de organizar a viagem. O clube afirmou que não haviam cadeiras suficientes na classe executiva e que alocou de duas a três cadeiras por jogadora na classe econômica, para oferecer maior conforto.

Yeah – the men's team is mostly players from the Barça B men's team, but the senior women's team gets Economy! pic.twitter.com/moy1x6tt1o — Barça Women (@BarcaWomen) July 24, 2018

De acordo com o Mundo Deportivo, o clube fará uma viagem entre Portland e Los Angeles, durante as disputas nos EUA, e o Barcelona busca um voo em que ambos os times caibam no setor mais nobre do avião. As estrelas do time masculino que participaram da Copa do Mundo, como Lionel Messi, Philippe Coutinho, Luis Suárez e outros, seguem de férias e não participam do tour pelos EUA.