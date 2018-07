Nilmar se diz recuperado de depressão, mas nega volta ao futebol

Nilmar quebrou um longo período de silêncio na noite desta segunda-feira. O atacante de 34 anos, afastado dos gramados desde que rescindiu o contrato com o Santos no fim do ano passado com um quadro de depressão, se disse recuperado depois de ter feito o acompanhamento necessário. “Nunca estive tão bem como hoje”, contou, durante evento de homenagem aos dez anos do amigo Andrés D’Alessandro no Internacional, em Porto Alegre.

Nilmar contou que ainda não decidiu se continuará jogando futebol, mas negou que esteja negociando um retorno ao Inter, o clube que o revelou. “Sempre fui grato ao torcedor do Inter, tudo começou aqui. Tive filhos e casei com uma gaúcha, tenho amigos aqui. Retornei a Porto Alegre e já começaram os boatos de voltar. Isso mexe comigo, vivi momentos sensacionais, mas hoje estou em outra etapa da minha vida e não posso dar esperança ao torcedor. O Inter estará em meu coração pelo resto da vida e o clube sabe disso”, declarou.

Apesar de deixar claro que não pretende jogar agora, o atleta que disputou a Copa do Mundo de 2010 pela seleção brasileira evita tratar sua carreira como encerrada. “No momento, sinceramente, não estou pensando em voltar a jogar. Tive três meses complicados. Agora, estou vivendo o outro lado, ficando com a família e tendo final de semana, algo que nunca tive.”

“Não cheguei a esse assunto de encerrar. Eu mesmo me pergunto, pois estou com 34 anos. Às vezes, vejo um jogo e tenho vontade. Foram quase 20 anos no meio e alguns dias dá vontade, mas estou podendo levar meus filhos ao colégio hoje em dia. Tenho dúvida, de seguir ou não. Não tenho 100% de certeza se continuo ou não. O mais importante é a saúde”, completou o jogador com passagens por Inter, Lyon, Corinthians, Villarreal, Santos e clubes árabes.