Nike usa foto do 7 a 1 para ‘promover’ camisa da seleção brasileira

Brasil e Alemanha voltarão a se encontrar na próxima terça-feira, em amistoso no Estádio Olímpico de Berlim, ainda com as memórias do 7 a 1 no Mineirão bem vivas. Quase quatro anos depois, a maior tragédia da história do futebol brasileiro inevitavelmente vem sendo tratada em todos os treinos e entrevistas que antecedem a partida. E até mesmo a Nike, fornecedora de material esportivo da seleção, fez questão de lembrar aos brasileiros (provavelmente sem intenção), da dolorosa derrota na semifinal da última Copa do Mundo.

Para promover os novos uniformes do Brasil, a empresa americana apelou para o Photoshop: pegou fotos antigas e “vestiu” os atletas com as roupas da nova coleção. Na imagem em que Willian aparece com a nova camisa azul, no entanto, um personagem chama a atenção: Sami Khedira, da Alemanha, desfocado ao fundo. Internautas mais atentos pesquisaram e perceberam que se tratava realmente de uma montagem sobre uma foto do 7 a 1.

No material de divulgação, os marcadores de Willlian aparecem com uniforme todo preto, em segundo plano. A Nike, inclusive, manteve os pares de chuteira de Khedira na imagem (trata-se de um modelo da própria marca americana) e pintou de preto os de Bastian Shweinsteiger, que eram da concorrente Adidas. Brasil e Alemanha se enfrentam em amistoso no dia 27 de março, às 16h45 (de Brasília). A seleção brasileira jogará de amarelo (como no 7 a 1 e diferente do anúncio).