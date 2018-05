Níjni Novgorod: a sede ao lado de Moscou

Distância até Moscou: 425 km

Fundada em 1221 pelo príncipe Yuri II, Níjni Novgorod, é a quinta maior cidade da Rússia. A capital do distrito de Volga é também a cidade-sede da Copa do Mundo mais próxima de Moscou, a 425 km. A cidade receberá seis jogos do Mundial – incluindo partidas de Argentina, Inglaterra e o jogo entre Suíça e Costa Rica pelo grupo da seleção brasileira.

A cidade tornou-se grande centro de comércio do império russo em 1817 e no período da União Soviética se consolidou como potência industrial do país. Na II Guerra Mundial, foi maior fornecedora de material bélico para o Império Soviético. Entre 1932 e 1990 foi rebatizada de Gorky e tornou-se uma das cidades fechadas do país, por sua usina nuclear. Apenas pessoas autorizadas podiam entrar e sair da cidade. Voltou a se chamar Níjni Novgorod e se abriu com o fim da União Soviética.

Os pontos turísticos da região estão às margens do rio Volga, com diversos teatros, museus e igrejas, e uma galeria com mais de 12.000 peças no acervo. A cidade também tem seu Kremlin (fortaleza), que teve sua primeira torre inaugurada no ano de 1374 – atualmente são 13 torres e uma muralha, que cercam boa parte da cidade. O monastério de Pechersky Ascension é um símbolo da Igreja ortodoxa, com data de fundação entre 1328 e 1330.

Níjni Novgorod fica a 6 horas de carro de Moscou e o turista que tiver ingressos para jogos da Copa pode pegar um trem da capital até Níjni de graça. Um teleférico que passa pelo rio Volga, o mais longo da Europa, é um dos pontos turísticos da cidade, que tem metrô e transporte por barcos. No futebol, é representada pelo Olimpiyets, clube da segunda divisão russa, que joga no estádio Lokomotiv.

1. Nizhny Novgorod, Russia zoom_out_map 1 /5 Pavilhão da estação em homenagem ao Tsar (//iStock) Pavilhão da estação em homenagem ao Tsar

2. Nizhny Novgorod, Russia zoom_out_map 2 /5 Catedral da abençoada virgem Maria (//iStock) Catedral da abençoada virgem Maria

3. Nizhny Novgorod, Russia zoom_out_map 3 /5 Escadaria Chkalov (//iStock) Escadaria Chkalov

4. Nizhny Novgorod, Russia zoom_out_map 4 /5 Centro de conveções (//iStock) Centro de conveções

5. Nizhny Novgorod, Russia zoom_out_map 5/5 Igreja de Natal (//iStock) Igreja de Natal

Jogos em Níjni Novgorod na Copa do Mundo

Suécia x Coreia do Sul – 18/06

Argentina x Croácia – 21/06

Inglaterra x Panamá – 24/06

Suíça x Costa Rica – 27/06

Oitavas de final – 01/07

Quartas de final – 06/07

Abaixo, um video da agência de notícias russa Russia Today, sobre Níjni Novgorod, com legendas em inglês