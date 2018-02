Nigéria terá uniforme extravagante na Copa do Mundo

A quatro meses do início da Copa do Mundo na Rússia, algumas seleções, como a brasileira, ainda não lançaram seus uniformes para a disputa. Nesta terça-feira, sites especializados apresentaram uma novidade: a camisa titular da Nigéria, que terá um dos desenhos mais extravagantes do Mundial.

Segundo o site Footy Headlines, o modelo será uma releitura do uniforme de 1994 e simula penas de aves, em alusão ao apelido de Super Águias. A camisa é predominantemente verde, com detalhes em branco e preto nas mangas. Este e o segundo uniforme, que é bem mais simples, em verde musgo, devem ser lançados em breve pela Nike. O site Todo Sobre Camisetas também divulgou o esboço da camisa.

Também foram divulgados nesta quarta-feira os uniformes titular e reserva da seleção da Inglaterra. Também produzidos pela Nike, os modelos são bem mais discretos. A principal novidade é a volta do calção azul no uniforme número 1 e os números posicionados à direita, abaixo do logo da fornecedora.