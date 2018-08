Neymar volta ao PSG e recebe carinho de Buffon e do novo técnico

Neymar desembarcou nesta quinta-feira em Shenzen, na China, e se reapresentou ao Paris Saint-Germain, que realiza o início de sua pré-temporada na Ásia. O atacante brasileiro, que deixou a Copa da Rússia com a imagem abalada, foi recebido com entusiasmo pelos companheiros, incluindo o novo técnico Thomas Tuchel e o reforço para o gol, Giuanluigi Buffon.

Imagens divulgadas pelo PSG nas redes sociais mostraram a cumplicidade entre Neymar e os colegas. Além de Marquinhos e Thiago Silva, companheiros de seleção brasileira, o camisa 10 recebeu abraços efusivos do argentino Ángel Dí Maria, do italiano Buffon e especialmente do técnico alemão Tuchel, que parecia muito satisfeito com sua presença. Recentemente, Neymar colocou fim aos rumores sobre interesse do Real Madrid e avisou que ficaria no clube francês.

Após a refeição com o grupo, Neymar já foi a campo e voltou a treinar com bola. Sua presença na final da Supercopa da França, contra o Monaco neste sábado, às 9 horas (de Brasília), ainda é incerta. Neymar não veste a camisa do Paris Saint-Germain desde fevereiro, quando sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito que quase colocou em risco a sua participação no Mundial da Rússia. A temporada do Campeonato Francês começa no próximo dia 12.

(com Estadão Conteúdo)